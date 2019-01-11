«Магнитка» одержала седьмую подряд победу в КХЛ

Магнитогорскийобыграл минскоев рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч, который прошел в Магнитогорске, завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Дублем у победителей отметился Николай Кулемин, а победную шайбу при счете 3:3 забросил Ииро Пакаринен.

«Металлург» одержал седьмую подряд победу и, набрав 66 очков, занимает четвертое место в Восточной конференции. «Динамо» (32 балла) располагается на десятой строчке на Западе.