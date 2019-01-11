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    «Магнитка» одержала седьмую подряд победу в КХЛ

    КХЛ Металлург Мг Динамо Минск
    Магнитогорский «Металлург» обыграл минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Игроки «Металлурга»
    Игроки «Металлурга»
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    Матч, который прошел в Магнитогорске, завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

    Дублем у победителей отметился Николай Кулемин, а победную шайбу при счете 3:3 забросил Ииро Пакаринен.

    «Металлург» одержал седьмую подряд победу и, набрав 66 очков, занимает четвертое место в Восточной конференции. «Динамо» (32 балла) располагается на десятой строчке на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
    Голы: Лисовец — 5 (Степанов), 2:24 — 0:1. Кулемин — 12 (Мозякин, Эллисон), 3:14 — 1:1. Кулемин — 13 (бол.), 21:12 — 2:1. А. Костицын — 14 (Степанов), 38:32 — 2:2. Бут — 1 (Пулккинен), 39:51 — 2:3. Булирж — 6 (Любимов, Чибисов), 48:26 — 3:3. Пакаринен — 16 (Антипин, Расмуссен), 58:15 — 4:3Вратари: Кошечкин (Загидулин, 10:38, Кошечкин, 14:28, Загидулин, 40:00) — Карнаухов (59:22)Штраф: 4-6Броски: 32 (7+13+12) — 28 (13+8+7)
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