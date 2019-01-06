КХЛ. «Салават Юлаев» разгромил «Амур», СКА победил в гостях у «Йокерита»

В воскресенье, 6 января, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев» — «Амур» 6:1

«Салават Юлаев» разгромил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:1.

Хет-трик в матче оформил Йоонас Кемппайнен, также сделавший голевую передачу. Теему Хартикайнен набрал 3 (1+2) очка.

Хабаровчане проигрывают третий матч подряд и занимают предпоследнее место в Восточной конференции. Уфимский клуб на «Востоке» идет шестым.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» — «Амур» — 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) Голы: Хартикайнен — 14 (Кемппайнен, Умарк), 10:15 — 1:0. Кемппайнен — 14 (бол., Арзамасцев, Кугрышев), 19:27 — 2:0. Умарк — 5 (бол., Хартикайнен), 27:11 — 3:0. Кадейкин — 5 (Жарков, Панин), 33:24 — 4:0. Кемппайнен — 15 (бол., Умарк, Хартикайнен), 37:14 — 5:0. Кузнецов — 4 (Файзуллин, Пьянов), 43:20 — 5:1. Кемппайнен — 16, 47:01 — 6:1Вратари: Федотов — Мурыгин (Аликин, 33:24)Штраф: 21 — 11Броски: 25 (9+12+4) — 34 (6+13+15)

«Трактор» — «Автомобилист» 0:2

«Автомобилист» обыграл «Трактор» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошел в Челябинске.

Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке подопечные Андрея Мартемьянова открыли счет благодаря голу Дениса Казионова. В концовке встречи «Автомобилист» укрепил преимущество стараниями Ильи Крикунова, отправившего шайбу в пустые ворота. Голкипер гостей Якуб Коварж отметился шат-аутом.

Клуб из Екатеринбурга одержал шестую победу в последних семи матчах, а «Трактор» потерпел пятое поражение в последних семи играх регулярного чемпионата.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» — «Автомобилист» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Казионов — 6 (Крикунов, Кучерявенко), 33:14 — 0:1. Крикунов — 6 (п.в.), 59:35 — 0:2Вратари: Демченко (58:47 — 59:35) — КоваржШтраф: 6 — 8Броски: 36 (13+11+12) — 29 (10+10+9)

«Локомотив» — «Слован» 1:0

Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над братиславским «Слованом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу на 57-й минуте забросил Якуб Накладал.

«Локомотив» после 46 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Слован» располагается на последней позиции.

9 января «Локомотив» примет дома ЦСКА, а «Слован» сыграет в гостях с минским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Слован» (Братислава) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: Накладал — 9 (бол., Козун, Крунвалль), 56:47 — 1:0Вратари: Коновалов — Чильяк (58:51)Броски: 38 (6+18+14) — 24 (9+10+5)Штраф: 0 — 8

«Динамо» М — «Динамо» Р 1:2 ОТ

Московское «Динамо» в овертайме уступило рижскому «Динамо» (1:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей шайбы забросили Лаурис Дарзиньш и Андрис Джериньш, отличившийся в овертайме.

В составе москвичей отличился Алексей Пепеляев.

Рижане набрали 42 очка в 45 матчах, и вплотную приблизились к идущему восьмым «Витязю». Их отставание от подмосковной команды составляет два балла.

«Динамо Москва» после 47 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче команда Владимира Крикунова 8 января в гостях сыграет с «Йокеритом». Команда Гиртса Анкипанса в этот же день встретится на выезде с «Северсталью».

КХЛ. Регулярный чемпионат «ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Пепеляев — 1 (Раисов, Игумнов), 21:58 — 1:0. Дарзиньш — 10 (Виделль), 54:45 — 1:1. Джериньш — 6 (бол., Зиле, Дзиеркалс), 63:32 — 1:2Вратари: Бочаров — ГудлевскисБроски: 23 (5+11+7+0) — 30 (8+8+10+4)Штраф: 6 — 6

«Динамо» Мн — ЦСКА 1:2

Московский ЦСКА взял верх над минским «Динамо» (2:1) в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Артем Блажиевский (15-я минута) и Максим Шалунов (33).

За минский клуб отличился Патрик Уиркош (56).

ЦСКА, набрав 78 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» занимает десятое место — 30 очков.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет против «Локомотива», а «Динамо» на своем льду примет «Слован».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Голы: Блажиевский — 3 (бол., Григоренко), 14:46 — 0:1. Шалунов — 12 (Телегин), 32:41 — 0:2. Уиркош — 5 (бол., Блум, Пулккинен), 55:14 — 1:2Вратари: Энрот (59:14) — СорокинБроски: 18 (1+4+13) — 29 (18+10+1)Штраф: 8 — 4

«Йокерит» — СКА 1:4

Питерский СКА обыграл финский «Йокерит» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Хельсинки.

В составе победителей дубль оформил Николай Прохоркин, еще по разу отличились Александр Дергачёв и Александр Барабанов.

На это «шуты» ответили лишь голом Никласа Йенсена.

СКА продлил победную серию до пяти матчей, «Йокерит» проиграл впервые за четыре игры.