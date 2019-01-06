КХЛ. «Салават Юлаев» разгромил «Амур», СКА победил в гостях у «Йокерита»

«Салават Юлаев» — «Амур» 6:1
«Салават Юлаев» разгромил «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:1.
Хет-трик в матче оформил Йоонас Кемппайнен, также сделавший голевую передачу. Теему Хартикайнен набрал 3 (1+2) очка.
Хабаровчане проигрывают третий матч подряд и занимают предпоследнее место в Восточной конференции. Уфимский клуб на «Востоке» идет шестым.
«Трактор» — «Автомобилист» 0:2
«Автомобилист» обыграл «Трактор» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошел в Челябинске.
Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке подопечные Андрея Мартемьянова открыли счет благодаря голу Дениса Казионова. В концовке встречи «Автомобилист» укрепил преимущество стараниями Ильи Крикунова, отправившего шайбу в пустые ворота. Голкипер гостей Якуб Коварж отметился шат-аутом.
Клуб из Екатеринбурга одержал шестую победу в последних семи матчах, а «Трактор» потерпел пятое поражение в последних семи играх регулярного чемпионата.
«Локомотив» — «Слован» 1:0
Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над братиславским «Слованом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Единственную шайбу на 57-й минуте забросил Якуб Накладал.
«Локомотив» после 46 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Слован» располагается на последней позиции.
9 января «Локомотив» примет дома ЦСКА, а «Слован» сыграет в гостях с минским «Динамо».
«Динамо» М — «Динамо» Р 1:2 ОТ
Московское «Динамо» в овертайме уступило рижскому «Динамо» (1:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
За победителей шайбы забросили Лаурис Дарзиньш и Андрис Джериньш, отличившийся в овертайме.
В составе москвичей отличился Алексей Пепеляев.
Рижане набрали 42 очка в 45 матчах, и вплотную приблизились к идущему восьмым «Витязю». Их отставание от подмосковной команды составляет два балла.
«Динамо Москва» после 47 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
В следующем матче команда Владимира Крикунова 8 января в гостях сыграет с «Йокеритом». Команда Гиртса Анкипанса в этот же день встретится на выезде с «Северсталью».
«Динамо» Мн — ЦСКА 1:2
Московский ЦСКА взял верх над минским «Динамо» (2:1) в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Артем Блажиевский (15-я минута) и Максим Шалунов (33).
За минский клуб отличился Патрик Уиркош (56).
ЦСКА, набрав 78 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» занимает десятое место — 30 очков.
В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет против «Локомотива», а «Динамо» на своем льду примет «Слован».
«Йокерит» — СКА 1:4
Питерский СКА обыграл финский «Йокерит» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Хельсинки.
В составе победителей дубль оформил Николай Прохоркин, еще по разу отличились Александр Дергачёв и Александр Барабанов.
На это «шуты» ответили лишь голом Никласа Йенсена.
СКА продлил победную серию до пяти матчей, «Йокерит» проиграл впервые за четыре игры.