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    КХЛ. «Магнитка» выиграла у «Торпедо», «Спартак» примет «Сибирь»

    Результаты матчей КХЛ 5 января 2019 года

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    «Магнитка» обыграла «Торпедо»
    «Магнитка» обыграла «Торпедо»
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    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 5 января
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    «Куньлунь» — «Адмирал» — 4:3

    «Куньлунь» на домашнем льду одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).

    По ходу матча хозяева вели со счетом 3:0, но за семь минут пропустили три шайбы и позволили сопернику отыграться. И все же гол канадца Брэндона Йипа за семь с половиной минут до конца третьего периода принес «Куньлуню» победу.

    После этого матча «Куньлунь» с 41 очком располагается на девятом месте в турнирной таблице в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» остался на последней строчке Востока, имея в активе 27 очков.

    В своих следующих матчах 7 января «Адмирал» сыграет в гостях с «Металлургом», а 8 января «Куньлунь» — с «Салаватом Юлаевом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)
    Голы: Локхарт — 1 (Сквайрз), 2:04 — 1:0. Витасек — 2 (Йип), 17:07 — 2:0. Шор — 1, 24:01 — 3:0. Захарчук — 1 (бол., Черников, Угольников), 31:03 — 3:1. Вихарев — 8 (Глазачев, Бутузов), 36:37 — 3:2. Черников — 9 (Мищенко, В. Стрельцов), 37:49 — 3:3. Йип — 13 (Вольски, Шор), 52:33 — 4:3Вратари: Кархунен — Серебряков (56:45 — 57:40, 58:35)Штраф: 10-29Броски: 32 (11+10+11) — 28 (8+13+7)

    «Металлург» Мг — «Торпедо» — 7:3

    Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

    В первом периоде хозяева вышли вперед усилиями Сергея Мозякина и Евгения Тимкина, а у «Торпедо» отметился Артем Аляев.

    Во втором игровом отрезке хозяева забили трижды — отличились Мозякин, Николай Кулемин и Мэтт Эллисон, тогда как гости вновь забросили только одну шайбу, она на счету Антона Шенфельда.

    В третьем периоде у «Металлурга» вновь отличились Тимкин и Мозякин, а «Торпедо» ответило голом Энди Миле.

    «Магнитка», набрав 62 очка, идет четвертой на Востоке. У «Торпедо» — 50 очков и седьмое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 7:3 (2:1, 3:1, 2:1)
    Голы: Аляев — 2 (Коробов), 14:03 — 0:1. Мозякин — 15 (Кулемин, Эллисон), 16:33 — 1:1. Тимкин — 4 (Неколенко, Д. Платонов), 18:42 — 2:1. Мозякин — 16 (Кулемин), 28:29 — 3:1. Шенфельд — 5 (Кейлоф), 33:20 — 3:2. Кулемин — 11 (бол., Антипин, Расмуссен), 36:36 — 4:2. Эллисон — 15 (бол., Антипин, Мозякин), 39:18 — 5:2. Тимкин — 5 (Неколенко, Д. Платонов), 45:06 — 6:2. Миле — 13 (бол., Саболич, Кейлоф), 52:14 — 6:3. Мозякин — 17 (Береглазов), 52:58 — 7:3Вратари: Кошечкин — Браст (Тихомиров, 40:00)Штраф: 8-8Броски: 39 (13+15+11) — 30 (14+7+9)

    ХК «Сочи» — «Барыс»

    «Нефтехимик» — «Авангард»

    «Спартак» — «Сибирь»

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