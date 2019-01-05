КХЛ. «Магнитка» выиграла у «Торпедо», «Спартак» примет «Сибирь»

«Куньлунь» — «Адмирал» — 4:3
«Куньлунь» на домашнем льду одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).
По ходу матча хозяева вели со счетом 3:0, но за семь минут пропустили три шайбы и позволили сопернику отыграться. И все же гол канадца Брэндона Йипа за семь с половиной минут до конца третьего периода принес «Куньлуню» победу.
После этого матча «Куньлунь» с 41 очком располагается на девятом месте в турнирной таблице в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» остался на последней строчке Востока, имея в активе 27 очков.
В своих следующих матчах 7 января «Адмирал» сыграет в гостях с «Металлургом», а 8 января «Куньлунь» — с «Салаватом Юлаевом».
«Металлург» Мг — «Торпедо» — 7:3
Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».
В первом периоде хозяева вышли вперед усилиями Сергея Мозякина и Евгения Тимкина, а у «Торпедо» отметился Артем Аляев.
Во втором игровом отрезке хозяева забили трижды — отличились Мозякин, Николай Кулемин и Мэтт Эллисон, тогда как гости вновь забросили только одну шайбу, она на счету Антона Шенфельда.
В третьем периоде у «Металлурга» вновь отличились Тимкин и Мозякин, а «Торпедо» ответило голом Энди Миле.
«Магнитка», набрав 62 очка, идет четвертой на Востоке. У «Торпедо» — 50 очков и седьмое место.
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