«Спартак» в овертайме переиграл «Сочи»

Московскийв овертайме переиграл(3:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время в составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартиньш Карсумс (38-я минута) и Андрей Кутейкин (51). В овертайме победный бросок на свой счет записал Бен Максвелл (64).

За сочинскую команду отличились Шон Коллинз (48) и Зият Пайгин (54).

«Спартак», набрав 48 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи», имея в активе 42 балла, занимает седьмое место.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет против «Северстали», а «Сочи» на своем льду примет «Торпедо».