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    «Спартак» в овертайме переиграл «Сочи»

    КХЛ Сочи Спартак
    Московский «Спартак» в овертайме переиграл «Сочи» (3:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак» — «Сочи»
    «Спартак» — «Сочи»
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    В основное время в составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартиньш Карсумс (38-я минута) и Андрей Кутейкин (51). В овертайме победный бросок на свой счет записал Бен Максвелл (64).

    За сочинскую команду отличились Шон Коллинз (48) и Зият Пайгин (54).

    «Спартак», набрав 48 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи», имея в активе 42 балла, занимает седьмое место.

    В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет против «Северстали», а «Сочи» на своем льду примет «Торпедо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Карсумс — 6, 38:28 — 1:0. Коллинс — 5 (Йокипакка, Бакош), 47:15 — 1:1. Кутейкин — 5, 50:36 — 2:1. Пайгин — 2 (бол.), 53:35 — 2:2. Максвелл — 8, 63:49 — 3:2Вратари: Гудачек — ШикинБроски: 28 (9+9+5+5) — 28 (9+8+11+0)Штраф: 6 — 10
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