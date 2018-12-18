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    Московское «Динамо» одержало трудную победу во Владивостоке

    КХЛ Динамо Адмирал
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» во Владивостоке обыграло «Адмирал».

    «Динамо» Москва
    «Динамо» Москва
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    В середине первого периода Александр Черников вывел хозяев вперед. Во втором периоде Вадим Шипачев счет сравнял, а Даниил Тарасов, который вернулся в строй после травмы, в заключительном игровом отрезке принес «Динамо» победу.

    Отметим, что «Адмирал» еще ни разу не побеждал «Динамо» на своем льду.

    «Динамо» набрало 41 очко и идет на шестом месте в Западной конференции. У «Адмирала» — 20 очков и последнее место на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Черников — 8 (бол., В. Стрельцов, А. Стрельцов), 9:04 — 1:0. Шипачев — 12 (Кагарлицкий), 28:30 — 1:1. Тарасов — 6 (Шипачев), 53:37 — 1:2Вратари: Серебряков (58:18) — БочаровШтраф: 4-4Броски: 26 (9+7+10) — 33 (12+9+12)
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