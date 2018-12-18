Московское «Динамо» одержало трудную победу во Владивостоке

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московскоево Владивостоке обыграло

В середине первого периода Александр Черников вывел хозяев вперед. Во втором периоде Вадим Шипачев счет сравнял, а Даниил Тарасов, который вернулся в строй после травмы, в заключительном игровом отрезке принес «Динамо» победу.

Отметим, что «Адмирал» еще ни разу не побеждал «Динамо» на своем льду.

«Динамо» набрало 41 очко и идет на шестом месте в Западной конференции. У «Адмирала» — 20 очков и последнее место на Востоке.