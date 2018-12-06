«Торпедо» прервало серию поражений, выиграв в Белоруссии

Нижегородскоев матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграло минское

Гости одержали победу со счетом 6:3.

Дубль у победителей оформил Дамир Жафяров, по разу отличились Эндрю Кейлоф, Денис Паршин, Роберт Саболич и Антон Шенфельд. В составе белорусской команды шайбы на свой счет записали Евгений Ковыршин, Дмитрий Буйницкий и Куинтон Хауден.

Таким образом, «Торпедо» прервало серию из четырех поражений подряд.

«Торпедо», набрав 42 очка, занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Динамо» (22 очка) располагается на одиннадцатой позиции в Западной конференции.