«Торпедо» прервало серию поражений, выиграв в Белоруссии

Игроки «Торпедо»
«Торпедо»
Гости одержали победу со счетом 6:3.
Дубль у победителей оформил Дамир Жафяров, по разу отличились Эндрю Кейлоф, Денис Паршин, Роберт Саболич и Антон Шенфельд. В составе белорусской команды шайбы на свой счет записали Евгений Ковыршин, Дмитрий Буйницкий и Куинтон Хауден.
Таким образом, «Торпедо» прервало серию из четырех поражений подряд.
«Торпедо», набрав 42 очка, занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Динамо» (22 очка) располагается на одиннадцатой позиции в Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)
Голы: Ковыршин — 4 (бол., А. Костицын, С. Костицын), 7:01 — 1:0. Буйницкий — 8 (бол., А. Костицын, Лисовец), 8:13 — 2:0. Жафяров — 10 (Кейлоф), 9:17 — 2:1. Хауден — 6 (Когалев), 27:47 — 3:1. Кейлоф — 10 (Жафяров), 31:15 — 3:2. Паршин — 11 (Шенфельд, Боди), 39:41 — 3:3. Саболич — 8 (Веряев, Семин), 45:12 — 3:4. Шенфельд — 4 (Паршин), 50:03 — 3:5. Жафяров — 11 (Галузин, Веряев), 59:53 — 3:6Вратари: Энрот — ГалимовШтраф: 6-8Броски: 31 (12+10+9) — 39 (9+13+17)