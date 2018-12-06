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    «Торпедо» прервало серию поражений, выиграв в Белоруссии

    КХЛ Динамо Минск Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграло минское «Динамо».

    Игроки «Торпедо»
    Игроки «Торпедо»
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    Гости одержали победу со счетом 6:3.

    Дубль у победителей оформил Дамир Жафяров, по разу отличились Эндрю Кейлоф, Денис Паршин, Роберт Саболич и Антон Шенфельд. В составе белорусской команды шайбы на свой счет записали Евгений Ковыршин, Дмитрий Буйницкий и Куинтон Хауден.

    Таким образом, «Торпедо» прервало серию из четырех поражений подряд.

    «Торпедо», набрав 42 очка, занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Динамо» (22 очка) располагается на одиннадцатой позиции в Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)
    Голы: Ковыршин — 4 (бол., А. Костицын, С. Костицын), 7:01 — 1:0. Буйницкий — 8 (бол., А. Костицын, Лисовец), 8:13 — 2:0. Жафяров — 10 (Кейлоф), 9:17 — 2:1. Хауден — 6 (Когалев), 27:47 — 3:1. Кейлоф — 10 (Жафяров), 31:15 — 3:2. Паршин — 11 (Шенфельд, Боди), 39:41 — 3:3. Саболич — 8 (Веряев, Семин), 45:12 — 3:4. Шенфельд — 4 (Паршин), 50:03 — 3:5. Жафяров — 11 (Галузин, Веряев), 59:53 — 3:6Вратари: Энрот — ГалимовШтраф: 6-8Броски: 31 (12+10+9) — 39 (9+13+17)
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