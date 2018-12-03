«Ак Барс» обыграл «Северсталь», продлив победную серию

«Ак Барс»
«Ак Барс»
За победителей шайбы забросили Артем Михеев, Алексей Потапов, Владислав Кара и Иржи Секач.
В составе «Северстали» отличились Владислав Кодола и Руслан Карлин.
«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 55 очков после 36 матчей.
«Северсталь» замыкает турнирную таблицу Западной конференции, набрав 22 балла после 26 игр.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет 6 декабря в гостях со СКА, «Северсталь» 7 декабря дома примет «Куньлунь Ред Стар».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Кодола — 1, 2:45 — 0:1. Карлин — 3 (Монахов, Корнеев), 4:13 — 0:2. Лукоянов — 9 (Лямкин, Михеев), 4:49 — 1:2. Потапов — 7 (Михеев), 14:12 — 2:2. Кара — 1 (Глухов, Свитов), 36:56 — 3:2. Секач — 14 (Манухов, Ткачев), 55:34 — 4:2Вратари: Подъяпольский — Артамкин (56:47)Броски: 39 (11+12+16) — 36 (19+8+9)Штраф: 10 — 6