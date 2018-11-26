Московское «Динамо» победило «Йокерит»

«Динамо»
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В составе победителей отличились Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий.
Сухой матч оформил голкипер «бело-голубого» клуба Александр Ерёменко.
Финский клуб потерпел восьмое подряд поражение от московского «Динамо» в регулярных чемпионатах КХЛ.
«Динамо» набрало 29 очков и расположилось на восьмом месте на Западе. «Йокерит» с 44 баллами занимает 3 строчку.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ХК «Динамо» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Шипачев — 8 (Кулемин, Моисеев), 17:22 — 1:0. Кагарлицкий — 13 (мен.), 37:19 — 2:0Вратари: Еременко — Калныньш (58:13 — 59:04, 59:12)Броски: 36 (15+10+11) — 32 (3+17+12)Штраф: 8 — 8