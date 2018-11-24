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    «Трактор» в Челябинске проиграл «Торпедо»

    КХЛ Трактор Торпедо
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на своем поле проиграл «Торпедо» со счетом 3:5 (1:0, 1:3, 1:2).

    Хоккеисты «Торпедо»
    Хоккеисты «Торпедо»
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    В составе хозяев отличились Ник Бэйлен, Райан Стоу и Андрей Ерофеев.

    У гостей 4 (2+2) очка набрал Эндрю Кэлоф, по 3 — Филип Хольм (2+1) и Энди Мили (1+2).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
    Голы: Бэйлен — 4 (Кравцов), 18:58 — 1:0. Стоа — 7 (Бэйлен), 24:50 — 2:0. Кейлоф — 8 (бол., Миле, Хольм), 33:30 — 2:1. Хольм — 4 (бол., Миле), 35:54 — 2:2. Хольм — 5 (бол., Кейлоф), 36:36 — 2:3. Кейлоф — 9 (Саболич), 50:54 — 2:4. Ерофеев — 1, 53:08 — 3:4. Миле — 8 (п.в.), 59:59 — 3:5Вратари: Демченко (58:41) — ГалимовШтраф: 27 — 16Броски: 46 (14+7+25) — 35 (7+16+12)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает десятое место (27 очков), а «Торпедо» — шестое (40 очков). 0

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