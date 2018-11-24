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    Дубль Никулина принес «Динамо» победу над «Северсталью»

    КХЛ Динамо Северсталь
    Череповецкая «Северсталь» потерпела домашнее поражение от московского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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    В составе победителей дубль оформил Илья Никулин. За хозяев точным броском отметился Матей Странски.

    «Северсталь» потерпела пятое поражение подряд, а московская команда прервала серию из двух поражений.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Никулин — 6 (бол., Шипачев), 27:41 — 0:1. Странски — 2 (Коротков, Григоренко), 33:22 — 1:1. Никулин — 7 (бол., Кагарлицкий), 49:50 — 1:2Вратари: Фурх (59:12) — БочаровБроски: 27 (9+11+7) — 43 (9+18+16)Штраф: 18 — 8
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