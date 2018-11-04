«Трактор» уступил «Сочи», упустив преимущество в две шайбы

В рамках регулярного чемпионата КХЛв Челябинске принималГости одержали победу со счетом 4:2.

Хозяева уже к 14-й минуте встречи вели со счетом 2:0 благодаря голам Ника Бэйлена и Семена Кокуева. Однако гости сумели переломить ход игры. Юрки Йокипакка реализовал большинство в конце первого периода, а во втором периоде хозяев огорчили Кирилл Воробьев и Дамир Рахимуллин. В концовке встречи Роберт Росен поразил пустые ворота.

ХК «Сочи» набрал 27 очков и идет пятым на Западе. «Трактор» (23 очка) — десятый на Востоке.