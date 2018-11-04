«Трактор» уступил «Сочи», упустив преимущество в две шайбы

Игроки «Сочи»
ХК «Сочи»
Хозяева уже к 14-й минуте встречи вели со счетом 2:0 благодаря голам Ника Бэйлена и Семена Кокуева. Однако гости сумели переломить ход игры. Юрки Йокипакка реализовал большинство в конце первого периода, а во втором периоде хозяев огорчили Кирилл Воробьев и Дамир Рахимуллин. В концовке встречи Роберт Росен поразил пустые ворота.
ХК «Сочи» набрал 27 очков и идет пятым на Западе. «Трактор» (23 очка) — десятый на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Сочи» — 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
Голы: Бэйлен — 2 (Губарев, Петров), 10:56 — 1:0. Кокуев — 1 (Петров), 13:53 — 2:0. Йокипакка — 4 (бол., Коллинс, Росен), 17:51 — 2:1. Воробьев — 1, 27:04 — 2:2. Рахимуллин — 4, 32:33 — 2:3. Росен — 8 (п.в.), 58:35 — 2:4Вратари: Демченко (58:00 — 58:35) — ШикинШтраф: 6 — 4Броски: 38 (11+9+18) — 28 (11+11+6)