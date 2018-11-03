«Флорида» взяла реванш у «Виннипега»

В составе победителей отличились Евгений Дадонов, Майк Хоффман, Кейт Яндль и Франк Ватрано.
В составе «Виннипега» шайбы забросили Николай Элерс и Патрик Лайне.
Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 20 минут 10 секунд, за которые набрал 2 (1+1) очка.
Защитник Богдан Киселевич играл 12 минут 53 секунды, Максим Мамин — 6 минут 43 секунды.
Матч проходил в Хельсинки в рамках Global Games НХЛ.
1 ноября, команды провели первую игру в столице Финляндии и победа досталась «Джетс» — 4:2. В составе канадской команды тремя заброшенными шайбами отметился Патрик Лайне. 0