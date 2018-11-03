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    «Флорида» взяла реванш у «Виннипега»

    НХЛ Флорида Пантерз Виннипег Джетс
    В вынесенном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» обыграла «Виннипег Джетс» со счетом 4:2.

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    В составе победителей отличились Евгений Дадонов, Майк Хоффман, Кейт Яндль и Франк Ватрано.

    В составе «Виннипега» шайбы забросили Николай Элерс и Патрик Лайне.

    Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 20 минут 10 секунд, за которые набрал 2 (1+1) очка.

    Защитник Богдан Киселевич играл 12 минут 53 секунды, Максим Мамин — 6 минут 43 секунды.

    Матч проходил в Хельсинки в рамках Global Games НХЛ.

    1 ноября, команды провели первую игру в столице Финляндии и победа досталась «Джетс» — 4:2. В составе канадской команды тремя заброшенными шайбами отметился Патрик Лайне. 0

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