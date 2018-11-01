КХЛ. «Салават» уступил «Спартаку», «Авангард» принимает «Адмирал»

В четверг, 1 ноября, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Барыс» — «Трактор» 3:4 ОТ

Астанинский «Барыс» потерпел домашнее поражение во встрече с челябинским «Трактором» (3:4 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голы на счету Йонаса Энлунда, Антона Глинкина и Александра Рыбакова. В овертайме победную шайбу забросил Александр Шаров.

За «Барыс» отличились Антон Сагадеев и Даррен Диц, на счету которого дубль

Подопечные Андрея Скабелки прервали удачную серию из шести выигранных матчей. Челябинцы поднялись на девятое место в Восточной конференции, «Барыс» идет четвертым.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) Голы: Сагадеев — 1 (Акользин), 2:36 — 1:0. Энлунд — 2 (Стоа, Бэйлен), 6:58 — 1:1. Глинкин — 3 (Полыгалов, Кравцов), 27:56 — 1:2. Рыбаков — 4 (бол., Кравцов, Полыгалов), 54:11 — 1:3. Дитц — 8 (Боченски), 58:57 — 2:3. Дитц — 9 (Валк, Даллмэн), 59:21 — 3:3. Шаров — 3 (Стоа), 64:20 — 3:4Вратари: Карлссон (57:55 — 58:57, 59:11 — 59:21) — ДемченкоБроски: 49 (22+10+16+1) — 27 (9+9+3+6)Штраф: 6 — 8

«Салават Юлаев» — «Спартак» 3:4

Уфимский «Салават Юлаев» уступил московскому «Спартаку» (3:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Никита Филатов, Андрей Кутейкин, Анатолий Никонцев и Бен Максвелл.

У хозяев шайбы забрасывали Йоонас Кемппайнен, Петр Хохряков и Антон Бурдасов.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает пятое место в Западной конференции. У «Салавата» 31 очко и шестое место на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 3:4 (1:0, 2:2, 0:2) Голы: Кемппайнен — 9 (бол., Умарк, Хартикайнен), 8:47 — 1:0. Хохряков — 4 (бол., Бурдасов), 21:10 — 2:0. Филатов — 3 (Хохлачев), 28:40 — 2:1. Кутейкин — 4 (Лещенко, Зубов), 30:04 — 2:2. Бурдасов — 12 (Арзамасцев), 31:11 — 3:2. Никонцев — 7, 48:58 — 3:3. Максвелл — 6 (мен., Никонцев), 52:27 — 3:4Вратари: Метсола (58:50) — ГудачекБроски: 32 (6+12+14) — 24 (5+12+7)Штраф: 2 — 14

«Торпедо» — «Северсталь»

«Слован» — «Сибирь»

«Авангард» — «Адмирал»

«Динамо» Мн — «Куньлунь Ред Стар»

«Динамо» Р — «Локомотив»