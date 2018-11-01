КХЛ. «Салават» уступил «Спартаку», «Авангард» принимает «Адмирал»

«Барыс» — «Трактор» 3:4 ОТ
Астанинский «Барыс» потерпел домашнее поражение во встрече с челябинским «Трактором» (3:4 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей голы на счету Йонаса Энлунда, Антона Глинкина и Александра Рыбакова. В овертайме победную шайбу забросил Александр Шаров.
За «Барыс» отличились Антон Сагадеев и Даррен Диц, на счету которого дубль
Подопечные Андрея Скабелки прервали удачную серию из шести выигранных матчей. Челябинцы поднялись на девятое место в Восточной конференции, «Барыс» идет четвертым.
«Салават Юлаев» — «Спартак» 3:4
Уфимский «Салават Юлаев» уступил московскому «Спартаку» (3:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Никита Филатов, Андрей Кутейкин, Анатолий Никонцев и Бен Максвелл.
У хозяев шайбы забрасывали Йоонас Кемппайнен, Петр Хохряков и Антон Бурдасов.
«Спартак» набрал 26 очков и занимает пятое место в Западной конференции. У «Салавата» 31 очко и шестое место на Востоке.
«Торпедо» — «Северсталь»
«Слован» — «Сибирь»
«Авангард» — «Адмирал»
«Динамо» Мн — «Куньлунь Ред Стар»