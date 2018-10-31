«Магнитка» одолела ХК «Сочи»

Магнитогорский «Металлург»
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В составе победителей отличились Ииро Пакаринен, Михал Булирж, Роман Любимов и Мэтт Эллисон. Двумя результативными передачами отметился нападающий Деннис Расмуссен.
После двух пропущенных шайб место в воротах черноморской команды занял Дмитрий Шикин. Единственная шайба гостей на счету Дамира Рахимуллина.
Уральская команда одержала вторую победу подряд, а «Сочи» проиграл во второй раз в последних трёх встречах.
«Металлург» с 31 очком поднялся на пятое место в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на пятой строчке на Западе, имея в активе 25 очков.
В следующем матче «Магнитка» 2 ноября примет «Йокерит», а «леопарды» в этот же день на выезде сыграют с «Автомобилистом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» (Сочи) — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Голы: Пакаринен — 9 (Кулемин, Расмуссен), 1:09 — 1:0. Булирж — 2 (Мозякин, Эллисон), 3:08 — 2:0. Рахимуллин — 3 (Ю. Александров, Будкин), 12:48 — 2:1. Любимов — 6 (Варфоломеев), 48:32 — 3:1. Эллисон — 5 (бол., Мозякин, Расмуссен), 58:39 — 4:1Вратари: Кошечкин — Барулин (Шикин, 3:08)Броски: 35 (13+9+13) — 24 (10+7+7)Штраф: 8 — 35