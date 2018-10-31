«Магнитка» одолела ХК «Сочи»

Магнитогорскийодержал домашнюю победу над(4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Ииро Пакаринен, Михал Булирж, Роман Любимов и Мэтт Эллисон. Двумя результативными передачами отметился нападающий Деннис Расмуссен.

После двух пропущенных шайб место в воротах черноморской команды занял Дмитрий Шикин. Единственная шайба гостей на счету Дамира Рахимуллина.

Уральская команда одержала вторую победу подряд, а «Сочи» проиграл во второй раз в последних трёх встречах.

«Металлург» с 31 очком поднялся на пятое место в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на пятой строчке на Западе, имея в активе 25 очков.

В следующем матче «Магнитка» 2 ноября примет «Йокерит», а «леопарды» в этот же день на выезде сыграют с «Автомобилистом».