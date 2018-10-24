«Адмирал» переиграл «Торпедо»

Фрагмент матча
ХК «Торпедо», www.hctorpedu
За хозяев шайбы забросили Александр Черников, Никита Феоктистов и Карел Кубат. У гостей дублем отличилися Роберт Саболич.
«Адмирал» с 13 очками идет на 12 месте в Восточной конференции, «Торпедо» (24) — 7-я строка.
«Адмирал» следующий матч проведет против «Ак Барса», «Торпедо» сыграет с «Куньлунем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)
Голы: Черников — 5 (А. Стрельцов), 23:32 — 1:0. Феоктистов — 1 (Бутузов), 24:54 — 2:0. Кубат — 1 (В. Стрельцов, Черников), 29:02 — 3:0. Саболич — 4 (бол., Хольм, Галимов), 43:17 — 3:1. Саболич — 5 (Кейлоф, Семин), 59:50 — 3:2Вратари: Серебряков — Галимов (57:32)Штрафы: 8-10Броски: 34 (15+13+6) — 38 (12+10+16)