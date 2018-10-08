Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Торпедо»

Хоккеисты «Динамо»
ХК «Динамо»
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Сидляров, Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев. У «Торпедо» отличились Филип Хольм, Кирилл Ураков, Владимир Галузин. Решающий послематчевый бросок реализовал Вадим Шипачев.
«Динамо» набрала 13 очков и занимает девятое место на Западе. У «Торпедо» 20 очков и пятое место на Востоке.
10 октября коллектив Владимира Крикунова сыграет с ЦСКА, а нижегородцы днем позже примут «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Сидляров — 1 (Зайцев, Панкратов), 9:29 — 1:0. Хольм — 3 (бол.), 27:47 — 1:1. Ураков — 1 (Веряев, Ильин), 29:40 — 1:2. Кагарлицкий — 5 (бол., Шипачев), 36:00 — 2:2. Галузин — 7 (бол., Варнаков, Шенфельд), 45:48 — 2:3. Шипачев — 4 (бол., Никулин), 49:54 — 3:3Победный буллит: ШипачевВратари: Бочаров — Костин (Тихомиров, 65:00)Штрафы: 12-10Броски: 37 (8+15+14+0) — 34 (10+8+9+7)