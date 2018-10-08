Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Торпедо»

Московскоеодержало победу по буллитам над нижегородскимв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Сидляров, Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев. У «Торпедо» отличились Филип Хольм, Кирилл Ураков, Владимир Галузин. Решающий послематчевый бросок реализовал Вадим Шипачев.

«Динамо» набрала 13 очков и занимает девятое место на Западе. У «Торпедо» 20 очков и пятое место на Востоке.

10 октября коллектив Владимира Крикунова сыграет с ЦСКА, а нижегородцы днем позже примут «Сочи».