«Металлург» в гостях обыграл «Куньлунь»

Магнитогорскийна выезде одолелв рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

В составе победителей отличились Виктор Антипин и Павел Варфоломеев, оформивший дубль. У китайской команды гол престижа на счету Брэндона Ипа.

«Металлург» набрал 18 очков и поднялся на четвертое место в Восточной конференции, у «Куньлуня» осталось десять очков и десятое место.

«Магнитка» следующий матч проведет во Владивостоке против «Адмирала» 5 октября. «Куньлунь» в тот же день примет «Трактор».