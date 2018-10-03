«Металлург» в гостях обыграл «Куньлунь»

Хоккеисты «Металлурга»
ХК «Металлург»
В составе победителей отличились Виктор Антипин и Павел Варфоломеев, оформивший дубль. У китайской команды гол престижа на счету Брэндона Ипа.
«Металлург» набрал 18 очков и поднялся на четвертое место в Восточной конференции, у «Куньлуня» осталось десять очков и десятое место.
«Магнитка» следующий матч проведет во Владивостоке против «Адмирала» 5 октября. «Куньлунь» в тот же день примет «Трактор».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Ип, 59:54. — Антипин, 26:55. Варфоломеев, 51:06, 53:48