«Динамо» в Москве победило «Витязь»

Фрагмент матча
«Динамо»
В составе хозяев отличились Даниил Тарасов, Микс Индрашис, Юусо Хиетанен и Илья Никулин.
За «Витязь» шайбы записали на свой счет Никита Комаров и Миро Аалтонен.
Подопечные Владимира Воробьёва одержали вторую победу в семи встречах на старте чемпионата, прервав трехматчевую серию поражений.
КХЛ Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
Голы: Тарасов — 4 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 4:39 — 1:0. Комаров — 1 (бол., Рендулич, А. Семин), 7:27 — 1:1. Индрашис — 3 (бол., Никулин, Закриссон), 29:59 — 2:1. Хиетанен — 2 (бол., Койвисто, Шипачев), 31:10 — 3:1. Никулин — 3 (Сидляров), 32:12 — 4:1. Аалтонен — 4 (бол., Рендулич, А. Семин), 46:52 — 4:2Вратари: Еременко — Ортио (Самонов, 32:12)Броски: 28 (9+12+7) — 25 (6+10+9)Штраф: 8 — 43