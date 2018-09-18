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    «Динамо» в Москве победило «Витязь»

    КХЛ Динамо Витязь
    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над подмосковным «Витязем» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе хозяев отличились Даниил Тарасов, Микс Индрашис, Юусо Хиетанен и Илья Никулин.​

    За «Витязь» шайбы записали на свой счет Никита Комаров и Миро Аалтонен.

    Подопечные Владимира Воробьёва одержали вторую победу в семи встречах на старте чемпионата, прервав трехматчевую серию поражений.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
    Голы: Тарасов — 4 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 4:39 — 1:0. Комаров — 1 (бол., Рендулич, А. Семин), 7:27 — 1:1. Индрашис — 3 (бол., Никулин, Закриссон), 29:59 — 2:1. Хиетанен — 2 (бол., Койвисто, Шипачев), 31:10 — 3:1. Никулин — 3 (Сидляров), 32:12 — 4:1. Аалтонен — 4 (бол., Рендулич, А. Семин), 46:52 — 4:2Вратари: Еременко — Ортио (Самонов, 32:12)Броски: 28 (9+12+7) — 25 (6+10+9)Штраф: 8 — 43
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