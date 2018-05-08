НХЛ. Кузнецов вывел «Вашингтон» в финал конференции, «Нэшвилл» разгромил «Виннипег»

«Питтсбург» — «Вашингтон» 1:2 ОТ
В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» в гостях нанес поражение «Питтсбург Пингвингз» со счетом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).
Гости вышли вперед в начале второго периода благодаря точному броску Алекса Чиассона. Хозяева отыгрались спустя десять минут усилиями Криса Летанга.
В овертайме победу «Кэпиталз» принес россиянин Евгений Кузнецов, которому ассистировали его соотечественники Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.
Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 19 минут 55 секунд, нанеся один бросок по воротам.
Счет в серии стал 4-2 в пользу «Вашингтона», который вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг».
«Виннипег» — «Нэшвилл» 0:4
«Нэшвилл Предатоз» разгромил «Виннипег Джетс» в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции.
Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей.
В составе «Предаторз» дублями отметились Виктор Арвидссон и Филип Форсберг.
Две результативных передачи на свой счет записал нападающий «хищников» Райан Джохансен.
Финский страж ворот гостей Пекка Рине оформил шат-аут, отразив 34 броска по своим воротам.
Счет в серии стал ничейным – 3-3. Решающий матч серии пройдет в Нэшвилле.