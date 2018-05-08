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    НХЛ. Кузнецов вывел «Вашингтон» в финал конференции, «Нэшвилл» разгромил «Виннипег»

    Результаты матчей плей-офф НХЛ 8 мая

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Нэшвилл Предаторз Виннипег Джетс
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    nhl.com

    «Питтсбург» — «Вашингтон» 1:2 ОТ

    В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» в гостях нанес поражение «Питтсбург Пингвингз» со счетом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

    Гости вышли вперед в начале второго периода благодаря точному броску Алекса Чиассона. Хозяева отыгрались спустя десять минут усилиями Криса Летанга.

    В овертайме победу «Кэпиталз» принес россиянин Евгений Кузнецов, которому ассистировали его соотечественники Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

    Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 19 минут 55 секунд, нанеся один бросок по воротам.

    Счет в серии стал 4-2 в пользу «Вашингтона», который вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Шестой матч
    «Питтсбург» — «Вашингтон» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Чейссон — 1 (Уокер, Бигл), 22:13 — 0:1. Летанг — 3 (Дюмулин, Кросби), 31:52 — 1:1. Кузнецов — 7 (Овечкин, Орлов), 65:27 — 1:2.Вратари: Мюррей — Холтби.Штраф: 2 — 2.Броски: 22 (6+9+5+2) — 30 (7+8+9+6).
    «Питтсбург» — «Вашингтон» 1:2 ОТ

    «Виннипег» — «Нэшвилл» 0:4

    «Нэшвилл Предатоз» разгромил «Виннипег Джетс» в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции.

    Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей.

    В составе «Предаторз» дублями отметились Виктор Арвидссон и Филип Форсберг.

    Две результативных передачи на свой счет записал нападающий «хищников» Райан Джохансен.

    Финский страж ворот гостей Пекка Рине оформил шат-аут, отразив 34 броска по своим воротам.

    Счет в серии стал ничейным – 3-3. Решающий матч серии пройдет в Нэшвилле.

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Шестой матч
    «Виннипег» — «Нэшвилл» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Арвидссон — 4 (Йоси, Джохансен), 1:02 — 0:1. Форсберг — 6 (Смит, Джохансен), 28:16 — 0:2. Форсберг — 7 (Арвидссон, Йоси), 45:55 — 0:3. Арвидссон — 5 (п.в., Форсберг), 55:58 — 0:4.Вратари: Хеллебайк (55:28 — 55:58) — Ринне.Штраф: 2 — 8.Броски: 34 (10+9+15) — 29 (10+7+12).
    «Виннипег» — «Нэшвилл» 0:4
    Сумеет ли «Питтсбург» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»?«Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 8 мая
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