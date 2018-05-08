НХЛ. Кузнецов вывел «Вашингтон» в финал конференции, «Нэшвилл» разгромил «Виннипег»

«Питтсбург» — «Вашингтон» 1:2 ОТ

В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» в гостях нанес поражение «Питтсбург Пингвингз» со счетом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Гости вышли вперед в начале второго периода благодаря точному броску Алекса Чиассона. Хозяева отыгрались спустя десять минут усилиями Криса Летанга.

В овертайме победу «Кэпиталз» принес россиянин Евгений Кузнецов, которому ассистировали его соотечественники Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 19 минут 55 секунд, нанеся один бросок по воротам.

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Вашингтона», который вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Шестой матч «Питтсбург» — «Вашингтон» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Чейссон — 1 (Уокер, Бигл), 22:13 — 0:1. Летанг — 3 (Дюмулин, Кросби), 31:52 — 1:1. Кузнецов — 7 (Овечкин, Орлов), 65:27 — 1:2.Вратари: Мюррей — Холтби.Штраф: 2 — 2.Броски: 22 (6+9+5+2) — 30 (7+8+9+6).

«Питтсбург» — «Вашингтон» 1:2 ОТ

«Виннипег» — «Нэшвилл» 0:4

«Нэшвилл Предатоз» разгромил «Виннипег Джетс» в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции.

Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей.

В составе «Предаторз» дублями отметились Виктор Арвидссон и Филип Форсберг.

Две результативных передачи на свой счет записал нападающий «хищников» Райан Джохансен.

Финский страж ворот гостей Пекка Рине оформил шат-аут, отразив 34 броска по своим воротам.

Счет в серии стал ничейным – 3-3. Решающий матч серии пройдет в Нэшвилле.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Шестой матч «Виннипег» — «Нэшвилл» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Арвидссон — 4 (Йоси, Джохансен), 1:02 — 0:1. Форсберг — 6 (Смит, Джохансен), 28:16 — 0:2. Форсберг — 7 (Арвидссон, Йоси), 45:55 — 0:3. Арвидссон — 5 (п.в., Форсберг), 55:58 — 0:4.Вратари: Хеллебайк (55:28 — 55:58) — Ринне.Штраф: 2 — 8.Броски: 34 (10+9+15) — 29 (10+7+12).