НХЛ. «Тампа» взяла реванш у «Бостона», «Вегас» дожал «Сан-Хосе»

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 4:2
«Тампа-Бэй» одержала победу над «Бостоном» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).
В составе «Лайтнинг» отличились Янни Гурд (на 12-й минуте), Тайлер Джонсон (31), Ондржей Палат (55) и Брейден Пойнт (60). У «Брюинз» шайбы забросили Чарли Макэвой (19) и Тори Круг (56).
Форвард «молний» Никита Кучеров отыграл 16 минут 50 секунд и нанес 2 броска по воротам. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 13 минут 19 секунд и записал на свой счет результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 18 бросков из 20.
«Тампа» сравняла счет в серии — 1:1. Следующие две игры (2 и 4 мая) команды проведут в Бостоне.
«Сан-Хосе» — «Вегас» 3:4 ОТ
«Сан-Хосе» уступил «Вегасу» в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции — 3:4 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 0:1).
На шайбу Тимо Майера на 27-й минуте «рыцари» ответили голами Колина Миллера (30), Джонатана Маршессо (34) и Райлли Смита (35). «Шаркс» восстановили паритет усилиями Эвандера Кейна (48) и Томаша Гертла (59).
Победу гостям на 9-й минуте овертайма принес Вильям Карлссон.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Голден Найтс». Четвертый матч пройдет 2 мая на площадке «Сан-Хосе».