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    НХЛ. «Тампа» взяла реванш у «Бостона», «Вегас» дожал «Сан-Хосе»

    Обзор матчей плей-офф НХЛ 1 мая

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Бостон Брюинз Сан-Хосе Шаркс Вегас Голден Найтс
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    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 02:00 мск
    Звено Брэйдена Пойнта переиграло тройку Патриса Бержерона в ответном поединке в Тампе — 4:2.

    «Тампа-Бэй» — «Бостон» 4:2

    «Тампа-Бэй» одержала победу над «Бостоном» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

    В составе «Лайтнинг» отличились Янни Гурд (на 12-й минуте), Тайлер Джонсон (31), Ондржей Палат (55) и Брейден Пойнт (60). У «Брюинз» шайбы забросили Чарли Макэвой (19) и Тори Круг (56).

    Форвард «молний» Никита Кучеров отыграл 16 минут 50 секунд и нанес 2 броска по воротам. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 13 минут 19 секунд и записал на свой счет результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 18 бросков из 20.

    «Тампа» сравняла счет в серии — 1:1. Следующие две игры (2 и 4 мая) команды проведут в Бостоне.

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
    «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
    Голы: 1:0 – Гурд (Пойнт, Сергачёв) – 11:47 (5x4), 1:1 – Макэвой (Бержерон, Маршан) – 18:30 (5x5), 2:1 – Джонсон (Пойнт, Палат) – 30:14 (5x5), 3:1 – Палат (Пойнт) – 54:08 (5x5), 3:2 – Круг (Пастрняк, Маршан) – 55:58 (5x5), 4:2 – Пойнт (Хедман) – 59:34 (en)Вратари: Василевский — Раск (58:08 — 59:34).Штраф: 12 — 14.Броски: 31 (10+8+13) — 20 (8+5+7).
    «Тампа-Бэй» — «Бостон» 4:2

    «Сан-Хосе» — «Вегас» 3:4 ОТ

    «Сан-Хосе» уступил «Вегасу» в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции — 3:4 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 0:1).

    На шайбу Тимо Майера на 27-й минуте «рыцари» ответили голами Колина Миллера (30), Джонатана Маршессо (34) и Райлли Смита (35). «Шаркс» восстановили паритет усилиями Эвандера Кейна (48) и Томаша Гертла (59).

    Победу гостям на 9-й минуте овертайма принес Вильям Карлссон.

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Голден Найтс». Четвертый матч пройдет 2 мая на площадке «Сан-Хосе».

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
    «Сан-Хосе» — «Вегас» — 3:4 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 0:1)
    Голы: 1:0 – Майер (Тирни, Бёдкер) – 26:59 (5x4), 1:1 – Миллер (Нил, Перрон) – 29:40 (5x4), 1:2 – Маршессо (Так, Смит) – 33:09 (5x4), 1:3 – Смит (Карлссон, Маршессо) – 34:26 (5x5), 2:3 – Кейн (Бёрнс, Демело) – 47:49 (5x5), 3:3 – Гертл (Браун, Лабанк) – 58:03 (5x5), 3:4 – Карлссон (Нил, Маршессо) – 68:17 (5x5)Вратари: Джонс – Флери.Штраф: 12 – 8.Броски: 42 (16+16+7+3) – 33 (10+8+12+3).
    Продолжат ли «Тампа-Бэй» и «Бостон» играть результативно?«Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 1 мая
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