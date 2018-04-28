НХЛ. «Виннипег» победил в Нэшвилле

«Нэшвилл» — «Виннипег» 1:4
«Нэшвилл» потерпел поражение от «Виннипега» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).
Победу гостям принесли шайбы Брэндона Танева, Пола Штястны и Марка Шайфли, оформившего дубль. У хозяев отличился Кевин Фиала.
Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк, отразивший 47 бросков из 48.
Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 12 минут 32 секунды, совершил 2 силовых приема и завершил матч с показателем «-1».
Второй матч серии состоится в Нэшвилле в воскресенье.
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
«Нэшвилл» — «Виннипег» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: 0:1 – Танев (Литтл) – 14:51 (5x5), 0:2 – Штястны (Лайне, Элерс) – 29:01 (5x5), 0:3 – Шайфли (Уилер, Коннор) – 37:51 (5x5), 1:3 – Фиала (Туррис, Эллис) – 41:23 (5x5), 1:4 – Шайфли (Уилер) – 59:24 (en)Вратари: Ринне (Сарос, 40:00, 57:24 — 59:24) — Хеллебайк.Штраф: 0 — 6.Броски: 48 (20+16+12) — 19 (4+12+3).
«Нэшвилл» — «Виннипег» 1:4