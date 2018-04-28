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    НХЛ. «Виннипег» победил в Нэшвилле

    Обзор матчей плей-офф НХЛ 28 апреля

    НХЛ Нэшвилл Предаторз Виннипег Джетс
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    «Джетс» стартовали во втором раунде с победы
    «Джетс» стартовали во втором раунде с победы
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 03:00 мск
    «Предаторз» имели преимущество по броскам (48-19), но уступили «Джетс».

    «Нэшвилл» — «Виннипег» 1:4

    «Нэшвилл» потерпел поражение от «Виннипега» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

    Победу гостям принесли шайбы Брэндона Танева, Пола Штястны и Марка Шайфли, оформившего дубль. У хозяев отличился Кевин Фиала.

    Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк, отразивший 47 бросков из 48.

    Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 12 минут 32 секунды, совершил 2 силовых приема и завершил матч с показателем «-1».

    Второй матч серии состоится в Нэшвилле в воскресенье.

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
    «Нэшвилл» — «Виннипег» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
    Голы: 0:1 – Танев (Литтл) – 14:51 (5x5), 0:2 – Штястны (Лайне, Элерс) – 29:01 (5x5), 0:3 – Шайфли (Уилер, Коннор) – 37:51 (5x5), 1:3 – Фиала (Туррис, Эллис) – 41:23 (5x5), 1:4 – Шайфли (Уилер) – 59:24 (en)Вратари: Ринне (Сарос, 40:00, 57:24 — 59:24) — Хеллебайк.Штраф: 0 — 6.Броски: 48 (20+16+12) — 19 (4+12+3).
    «Нэшвилл» — «Виннипег» 1:4
    «Нэшвилл» сравняет счет в серии с «Виннипегом»«Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 30 апреля
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