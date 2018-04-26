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    НХЛ. «Бостон» одержал победу над «Торонто» в седьмом матче

    Обзор матчей плей-офф НХЛ 26 апреля

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Бостон Брюинз
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    «Бостон» вышел во второй раунд плей-офф
    «Бостон» вышел во второй раунд плей-офф
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 02:30 мск
    «Брюинз» вырвали победу у «Торонто», забросив четыре шайбы в третьем периоде.

    «Бостон» — «Торонто» 7:4

    «Бостон» обыграл «Торонто» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 7:4 (3:2, 0:2, 4:0).

    В составе «Брюинз» дубль сделал нападающий Джейк Дебраск, по разу отличились Дэнтон Хайнен, Патрис Бержерон, Тори Круг, Давид Пастрняк и Брэд Маршан.

    У «Мэйпл Лифс» автором двух шайб стал Патрик Марло, по голу забили Трэвис Дермотт и Каспери Капанен.

    Защитник «кленовых» Никита Зайцев провел на площадке 19 минут 52 секунды и заработал показатель полезности «-2». Также на его счету один бросок, три силовых приема и три блок-шота.

    «Брюинз» вышли во второй раунд, где встретятся с «Тампой-Бэй». Первый матч серии пройдет в Тампе в субботу.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 7-й матч
    «Бостон» — «Торонто» — 7:4 (3:2, 0:2, 4:0)
    Голы: 0:1 – Марло (Гардинер, Нюландер) – 02:05 (5x4), 1:1 – Дебраск (Пастрняк, Крейчи) – 04:47 (5x4), 1:2 – Марло (Марнер) – 06:12 (5x5), 2:2 – Хайнен (Крейчи, Нэш) – 09:10 (5x5), 3:2 – Бержерон (Миллер, Бэйкс) – 19:23 (5x5), 3:3 – Дермотт (Полак, Нюландер) – 22:07 (5x5), 3:4 – Капанен – 26:05 (4x5), 4:4 – Круг (Миллер, Бержерон) – 41:10 (4x4), 5:4 – Дебраск (Крейчи) – 45:25 (4x4), 6:4 – Пастрняк (Бержерон, Маршан) – 51:39 (5x5), 7:4 – Маршан (Нэш) – 59:09 (en)Вратари: Раск — Андерсен (57:04 — 59:09).Штраф: 8 — 8.Броски: 36 (12+13+11) — 24 (10+6+8).
    «Бостон» — «Торонто» 7:4
    Дожмет ли «Бостон» «Торонто» в седьмом матче серии?«Бостон» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 26 апреля
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