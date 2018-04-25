Светлов определился со штабом в «Адмирале»

Новый главный тренер «Адмирала»сообщил, что его помощниками станут

Контракт со Светловым рассчитан на один сезон, ранее он уже возглавлял «Адмирал» в 2013 – 2014 годах.

«Адмирал» назвал имя нового главного тренера

«Моими помощниками будут Андрей Пятанов и Андрей Матыцын, с которыми я хорошо знаком и которые уже обладают опытом работы в "Адмирале". Вакантной остается только должность тренера вратарей. Но уже есть варианты, в ближайшее время мы и эту позицию закроем.

Конкретно срок моего прибытия (во Владивосток) не оговаривали, но, учитывая, что трудовые обязательства у меня начинаются с 1 июля, скорее всего, приеду где-то к этой дате. Сейчас первая и самая главная задача – успешно провести селекцию. В этой работе участвуем и я, и руководство клуба. Решаем, кого из предыдущего состава оставить, какие ребята станут костяком коллектива. Точечно подбираем и новых игроков», – сказал Светлов, которого цитирует официальный сайт «Адмирала».