ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Адмирал» назвал имя нового главного тренера

    Адмирал КХЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Сергей Светлов
    На фото:Сергей Светлов
    «Адмирал» на своем официальном сайте объявил о назначении Сергея Светлова на должность главного тренера команды.

    Соглашение клуба из Владивостока с 57-летним специалистом рассчитано на один год.

    Отмечается, что Светлов уже начал вникать в курс дел, а с 1 июля вплотную займется формированием команды на следующий сезон. Прерогативой нового тренера будет и подбор помощников.

    Олег Леонтьев, исполнявший обязанности главного тренера «Адмирала» в конце сезона 2017/2018, покидает команду.

    Заирбек Юсупов покинул пост президента «Адмирала»

    Напомним, Сергей Светлов был главным тренером «Адмирала» во второй половине дебютного сезона, с декабря 2013 года по май 2014. Под руководством наставника «моряки» с восьмого места вышли в плей-офф КХЛ.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Валерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛ
    Подробный разбор
  • Бить в набат не стоит. Россия проиграла Швеции в первом матче Воробьева
  • Дебютный матч сборной России под руководством Ильи Воробьева — в обзоре СМИ
    •
  • ЦСКА подал признаки жизни
  • «Армейцы» обыграли «Ак Барс» и сократили отставание в серии
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Останется ли «Спартак» в чемпионской гонке?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 апреля
  • 1,62
    •
  • Экспресс дня. «Ньюкасл» возьмет очки на «Гудисоне»
  • Прогнозы и ставки на футбол 23 апреля
  • 4,03
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 09:42
    • Гусев станет генеральным менеджером «Югры»
  • 09:16
    • Барзал, Бозер и Келлер — претенденты на приз лучшему новичку НХЛ
  • 09:03
    • Задоров подучил вызов в сборную России
  • 07:55
    • Проворов вызван в сборную России
  • НХЛ. «Питтсбург» забросил восемь шайб «Филадельфии», «Нэшвилл» разгромил «Колорадо»
  • Результаты матчей плей-офф НХЛ 23 апреля
    • 07:44
  • 01:57
    • «Питтсбург» вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
  • 23:16
    • Сборная Финляндии крупно переиграла Швецию в матче Еврохоккейтура
  • 21:12
    • Никитин: «Ак Барс» заслуженно победил, Билялетдинов всем всё доказал
  • 20:44
    • Билялетдинов: Долгие годы мы работали, чтобы сегодня выиграть
  • 19:27
    • «Ак Барс» победил ЦСКА и в третий раз выиграл Кубок Гагарина
  • 18:11
    • Россия проиграла третий матч Евротура подряд
  • 16:23
    • Сборная России уступила Финляндии на ЮЧМ
  • 15:50
    • «Ак Барс» — ЦСКА: команды назвали составы на пятый матч финальной серии
  • 14:00
    • Морозов: Нельзя говорить, что «Ак Барс» уже не отпустит ЦСКА
  • «Вашингтон» и «Коламбус» могут сыграть очередной овертайм
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 24 апреля
    • 4,00Завтра в 02:00
  • Сравняет ли «Торонто» счет в серии с «Бостоном»?
  • «Торонто» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 24 апреля
    • 1,99Завтра в 02:00
  • 13:12
    • Оглашен состав сборной России на матч ЮЧМ против Финляндии
  • 12:06
    • Бучневич сомневается в своей поездке на ЧМ-2018
  • Второе поражение Воробьева. Россия не справилась с Финляндией
  • Реакция СМИ на поражение сборной России от команды Финляндии
    • Вчера в 10:50
  • 10:43
    • Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон