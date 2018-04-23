«Адмирал» назвал имя нового главного тренера

«Адмирал» на своем официальном сайте объявил о назначениина должность главного тренера команды.

Соглашение клуба из Владивостока с 57-летним специалистом рассчитано на один год.

Отмечается, что Светлов уже начал вникать в курс дел, а с 1 июля вплотную займется формированием команды на следующий сезон. Прерогативой нового тренера будет и подбор помощников.

Олег Леонтьев, исполнявший обязанности главного тренера «Адмирала» в конце сезона 2017/2018, покидает команду.

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Напомним, Сергей Светлов был главным тренером «Адмирала» во второй половине дебютного сезона, с декабря 2013 года по май 2014. Под руководством наставника «моряки» с восьмого места вышли в плей-офф КХЛ.