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    НХЛ. Пастрняк набрал шесть очков, гол и две передачи Кучерова

    Результаты матчей плей-офф НХЛ 15 апреля

    НХЛ Нэшвилл Предаторз Колорадо Эвеланш Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Джерси Дэвилз Бостон Брюинз Торонто Мэйпл Лифс Анахайм Дакс Сан-Хосе Шаркс
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    Хоккеисты «Бостона»
    Хоккеисты «Бостона»
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    «Нэшвилл» — «Колорадо» 5:4

    «Нэшвилл Предаторз» на домашней площадке одержал победу над «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:4 (0:1, 3:1, 2:2).

    В составе победителей отличились Кевин Фиала, Виктор Арвидссон, Райан Джохансен, Остин Уотсон и Райан Хартман, забросивший победную шайбу за 1 минуту 9 секунд до финальной сирены.

    У гостей по шайбе на свой счет записали Габриэль Бурк, Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског и Александр Керфут.

    Защитник «Эвеланш» Никита Задоров набрал второе очко в плей-офф, отметившись голевой передачей.

    Счет в серии стал 2-0 в пользу «Нэшвилла».

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала
    «Нэшвилл» — «Колорадо» — 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)
    Голы: Бурк — 1 (Комфер, Уилсон), 2:34 — 0:1. Фиала — 1 (бол., Сиссонс, Террис), 21:01 — 1:1. Арвидссон — 1, 32:36 — 2:1. Джохансен — 1 (Экхольм, Суббан), 36:32 — 3:1. Маккиннон — 1 (Задоров), 37:08 — 3:2. Уотсон — 2 (Фиала, Бонино), 47:16 — 4:2. Ландескуг — 1 (бол., Маккиннон, Бэрри), 49:14 — 4:3. Хартман — 1 (п.в., Суббан, Экхольм), 58:51 — 5:3. Керфут — 1 (Ландескуг, Бэрри), 59:24 — 5:4.Вратари: Ринне — Бернье (57:57 — 58:51, 59:04 — 59:24).Штраф: 14 — 14.Броски: 33 (9+10+14) — 30 (11+8+11).
    «Нэшвилл» — «Колорадо» 5:4

    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 5:3

    «Тампа-Бэй Лайтнинг» при поддержке родных трибун обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:3 (1:1, 4:1, 0:1).

    Самым результативным в составе победителей стал Никита Кучеров, который к голу добавил две результативные передачи.

    Дубль оформил Алекс Киллорн, по точному броску нанесли Брейден Пойнт и Тайлер Джонсон.

    У гостей отличились Нико Хишир, Сами Ватанен и Блейк Коулман.

    Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 41 из 44 бросков.

    «Тампа-Бэй» ведет в этой серии со счетом 2-0.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 5:3 (1:1, 4:1, 0:1)
    Голы: Пойнт — 1 (Палат, Макдона), 12:15 — 1:0. Хишир — 1, 13:38 — 1:1. Киллорн — 2 (бол., Кучеров, Стэмкос), 23:14 — 2:1. Джонсон — 2 (Макдона, Пойнт), 24:36 — 3:1. Кучеров — 2, 26:01 — 4:1. Киллорн — 3 (бол., Миллер, Кучеров), 33:12 — 5:1. Ватанен — 1 (Грин, Шнайдер), 39:34 — 5:2. Коулман — 1 (Зэйджак, Мур), 51:57 — 5:3.Вратари: Василевский — Кинкейд (Шнайдер, 33:12, 57:34 — 59:51).Штраф: 10 — 10.Броски: 26 (6+11+9) — 44 (10+15+19).
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 5:3

    «Бостон» — «Торонто» 7:3

    «Бостон Брюинз» на домашней арене нанес поражение «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 7:3 (4:0, 1:2, 2:1).

    Главным героем встречи стал чешский форвард хозяев Давид Пастрняк, набравший 6 (3+3) очков при показателе полезности «+5».

    По шайбе у победителей забросили Джейе Дебраск, Кевин Миллер, Рик Нэш и Давид Крейчи. Патрис Бержерон и Брэд Маршан сделали по четыре результативные передачи.

    В составе канадской команды голы на свой счет записали Митчелл Марнер, Тайлер Бозак и Джеймс ван Римсдайк.

    «Бостон» ведет в серии со счетом 2-0.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала
    «Бостон» — «Торонто» — 7:3 (4:0, 1:2, 2:1)
    Голы: Пастрняк — 2 (Краг, Бержерон), 5:26 — 1:0. Дебраск — 1 (бол., Краг, Бержерон), 9:46 — 2:0. Миллер — 1 (Пастрняк, Маршан), 12:13 — 3:0. Рик Нэш — 1 (бол., Пастрняк, Краг), 15:00 — 4:0. Марнер — 1 (Хаймэн), 21:22 — 4:1. Крейчи — 2 (Пастрняк, Маршан), 23:46 — 5:1. Бозак — 1 (Браун, Райлли), 29:02 — 5:2. Пастрняк — 3 (Бержерон, Маршан), 52:34 — 6:2. ван Римсдайк — 1 (бол., Юнссон, Марнер), 54:53 — 6:3. Пастрняк — 4 (Маршан, Бержерон), 58:24 — 7:3.Вратари: Раск — Андерсен (Макэлхинни, 12:13).Штраф: 10 — 10.Броски: 28 (8+14+6) — 33 (6+16+11).
    «Бостон» — «Торонто» 7:3

    «Анахайм» — «Сан-Хосе» 2:3

    «Анахайм Дакс» на домашней площадке потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 2:3 (1:2, 1:1, 0:0).

    У победителей Логан Кутюр отметился голом и результативной передачей, еще по шайбе забросили Маркус Серенсен и Томаш Гертл.

    В составе проигравших Хампус Линдхольм сначала ассистировал Якобу Сильвербергу, а затем забросил сам.

    «Сан-Хосе» выиграл оба выездных матча и повел в серии 2-0.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала
    «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
    Голы: Сильверберг — 1 (Линдхольм), 0:40 — 1:0. Серенсен — 1 (Диллон), 9:41 — 1:1. Кутюр — 1 (бол., Лабанк, Павелски), 14:41 — 1:2. Хертл — 1 (Бедкер, Кутюр), 21:11 — 1:3. Линдхольм — 1 (бол., Гецлаф, Кеслер), 27:51 — 2:3.Вратари: Гибсон — Джонс.Штраф: 8 — 6.Броски: 30 (8+11+11) — 35 (9+13+13).
    «Анахайм» — «Сан-Хосе». Продолжаем ставить на тотал меньше«Анахайм» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 15 апреля
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