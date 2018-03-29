«Калгари» потерял нападающего и защитника

Нападающий «Калгари»и защитник «огоньков»завершили сезон из-за травм верхних частей тела, сообщает пресс-служба НХЛ.

Ткачук, проводящий второй чемпионат в НХЛ, уже пропустил семь матчей. Он травмировался 11 марта в игре против «Айлендерс». Защитника Броди нет в составе с 18 марта, он получил повреждение во время встречи с «Вегасом» и пропустил четыре матча.

Тренер Глен Галутцан считает, что эти хоккеисты не смогут сыграть в этом сезоне.

«Полагаю, что это невозможно. Исходя из сложившихся обстоятельств, не думаю, что это случится. Не буду исключать полностью такой вариант, но на данный момент сильно сомневаюсь в этом. Не думаю, что кто-то из них сыграет до окончания сезона».

«Калгари» проиграл шесть матчей подряд и потерял все шансы попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. Команде осталось провести пять матчей.