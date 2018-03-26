«Бостон» и «Виннипег» в плей-офф, кризис «Далласа» продолжается

«Бостон» и «Виннипег» в плей-офф, первые 100 очков «Вегаса»

Прошедшая неделя НХЛ принесла досрочные путевки в плей-офф еще двум клубам. После «Нэшвилла» и «Тампы-Бэй» де-юре гарантировали себе постсезон «Бостон» и «Виннипег», что было вполне ожидаемо. Оба клуба уверенно занимают вторые места в Атлантическом и Центральном дивизионах как раз следом за «Тампой» и «Нэшвиллом» соответственно, и оба заметно опережают свои преследователей.

Вот только результаты недели оказались совершенно разными для команд. «Бостон» продолжает бороться с эпидемией травм, которая подкосила ряд лидеров команды. В том числе Здено Хару и Патриса Бержерона. В итоге в четырех поединках недели «Брюинз» взяли лишь две победы. С другой стороны, даже проигрывая, «медведи» цеплялись за очки, благодаря ничьим в основное время с «Сент-Луисом» и «Коламбусом». Плюс выездные виктории над «Далласом» и «Миннесотой», и по факту «Бостон» может не волноваться даже за свое второе место. «Торонто», скорее всего, их уже не догонит.

Гораздо продуктивнее провел неделю «Виннипег», который сейчас является одной из самых горячих команд Лиги. Серия побед «Джетс» достигла пяти матчей, хотя лазарет у команды заполнен не меньше, чем у «Бостона». Под натиском подопечных Пола Мориса за неделю пали «Даллас», «Лос-Анджелес», «Анахайм» и даже главный соперник по дивизиону — «Нэшвилл». В принципиальном противостоянии «Джетс» дожали «Предаторз» в серии буллитов, хотя проигрывали по ходу матча 0:2.

Интересно, что «Виннипег» впервые в истории франшизы сумел преодолеть рубеж в 100 очков за сезон, так что эта неделя стала для «Джетс» еще и исторической.

Также, как и для «Вегаса», но «Найтс» уже привыкли переписывать историю. Уже давно не вызывают удивления новые рекорды подопечных Жерара Галлана, и преодоление 100 очков за сезон не были встречены салютом. Скорее, констатация факта, что «Найтс» стали первым в истории клубом-дебютантом лиги, который сумел в первый же сезон преодолеть такую отметку. Скорее всего, скоро будем говорить и о первой победе в дивизионе, но пока нужно подождать.

Тем более, результаты «Вегаса» в последнее время идут на спад. За прошедшую неделю «Найтс» проиграли два из трех матчей. Хотя оба свели вничью в основное время, но забросили в них лишь по одной шайбе. Для одной из лучших атак регулярки это тревожный звонок перед плей-офф. Тем более, выиграли «Рыцари» только у «Ванкувера», что назвать достижением никак нельзя.

Сейчас впереди у «Вегаса» четыре домашних матча, где очень важно набрать очки и гарантировать себе первое место в Тихоокеанском дивизионе, ведь «Сан-Хосе» отстает всего на шесть очков.

Победные серии «Сан-Хосе», «Сент-Луиса» и «Коламбуса»

Мы не зря упомянули выше «Сан-Хосе». «Шаркс» действительно стремительно сокращают отрыв от «Вегаса» и на этой неделе выдали еще три победы, продлив серию до семи матчей кряду. «Акулы» в домашних стенах разложили «Нью-Джерси», «Вегас» и «Калгари», сумев оформить себе комфортный задел перед «Анахаймом» и «Лос-Анджелесом».

Причем в трех играх «Сан-Хосе» пропустил всего четыре шайбы, а забросил 13. Если «Шаркс» продолжат победный темп, то к концу регулярки могут замахнуться даже на первое в дивизионе место «Вегаса». Ведь «Найтс», похоже, находятся на спаде.

Также очень мощно провел неделю «Сент-Луис», который еще не так давно боролся с кризисом, но сейчас идет на серии из пяти побед. Причем три из них «Блюз» взяли в дополнительное время или по буллитам. За прошедшую неделю «Сент-Луис» обыграл «Чикаго», «Бостон», «Ванкувер» и прервал супер серию «Коламбуса», что уже говорит о многом.

Это помогло «Блюз» рвануть в зону плей-офф, но далеко не гарантировало команде постсезон. Вся борьба у «Сент-Луиса» впереди, а главными соперниками за уайлд-кард зону должны стать «Колорадо» и «Лос-Анджелес». Между тремя коллективами всего одно очко разрыва, так что ситуация здесь может меняться от матча к матчу.

Прошедшая неделя прервала 10-матчевую победную серию «Коламбуса», но вряд ли «Блу Джекетс» слишком расстроились, если учесть, что в момент ее начала они находились на грани вылета из зоны плей-офф. Сейчас подопечные Джона Тортореллы поднялись в топ-тройку Столичного дивизиона, а от вылета из уайлд-кард зоны «Коламбус» отделяет шесть очков. Не так, чтобы много, но достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно в последних матчах сезона и пытаться удержаться следом за «Вашингтоном» и «Питтсбургом» в дивизионе.

Неудачники недели — «Даллас», «Чикаго» и «Монреаль»

Вообще неудачников много, но некоторые пребывают в таком статусе давно, а кому-то можно уделить пару строк внимания. Все благодаря определенным «достижениям». Например, «Монреаль» снова не вышел в плей-офф – второй раз за три сезона. Канадская команда реально провалилась и, судя по всему, менеджменту пора думать о глобальной перестройке. Даже некогда лучший в НХЛ вратарь Кэри Прайс в составе «Канадиенс» уже закис.

Немного другая история с «Чикаго», который много лет держался на вершине Лиги, брал Кубки Стэнли, но пришла пора расплачиваться за титулы. Проблемы с потолком зарплат, перестройка состава, потеря ряда лидеров. Все это не могло не сказаться на результате, но вряд ли кто-то мог предположить, что к концу текущей регулярки «Блэкхокс» будут беспросветно занимать последнее место в Центральном дивизионе и третье с конца в Западной конференции. И пока менеджмент команды ломает голову над тем, что делать в следующем сезоне, «Чикаго» не вышел в плей-офф впервые с 2008 года…

Если «Чикаго и "Монреаль" думают уже о следующем сезоне, то "Даллас" пытается понять, что происходит в текущем. Не так давно "Старз" были железными претендентами на постсезон, периодически шли в топ-тройке Центрального дивизиона, но к концу зимы постепенно начали сползать вниз, а концовка марта стала настоящим кошмаром для подопечных Кена Хичкока.

На прошлой неделе "Даллас" умудрился проиграть даже "Ванкуверу" и это поражение стало восьмым подряд для "Старз" и 10-м в последних 11-ти матчах. Что привело к вылету из зоны плей-офф Западной конференции. Сейчас "Старз" идут на 10-м месте и отстают от 8-й позиции на пять очков. Теоретически отыграться еще можно, но реально "Даллас", похоже, сдулся.

Российская неделя в НХЛ

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров после длительного лидерства в гонке бомбардиров Лиги уступил первое место лидеру атак "Эдмонтона" Коннору Макдэвиду. В трех матчах недели Кучеров набрал всего 2 (1+1) очка, тогда как Макдэвид в четырех поединках выдал 10 (5+5) баллов, сходу опередив нашего форварда на четыре очка. Впрочем, у Кучерова еще есть время отыграться, и конечно же преодолеть рубеж в 100 очков за сезон.

Зато его одноклубник вратарь Андрей Василевский одержал еще две победы в трех матчах недели и установил новый клубный рекорд "Лайтнинг" за сезон. На счету российского голкипера теперь 42 победы в регулярном чемпионате!

Вообще эту неделю можно смело назвать неделей российских вратарей. Стабильное игровое время получает вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев, который сыграл два матч и одержал одну победу. На семи победах подряд остановилась серия голкипера "Коламбуса" Сергея Бобровского, а сам клуб прервал серию побед на отметке в 10 матчей. При этом за неделю Бобровский пропустил всего пять шайб в трех матчах и сделал свой пятый в сезоне шатаут в игре с "Флоридой".

Его коллега по амплуа из "Колорадо" Семен Варламов помогает "Эвеланш" держаться в борьбе за плей-офф. Также две победы в трех матчах, при этом в игре с "Вегасом" россиянин отразил 39 из 40 бросков, а в игре с "Чикаго" 44 из 45!

Хет-трик на свой счет записал нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, выстреливший в игре с "Рейнджерс", где кроме трех голов отдал еще и одну результативную передачу. Дублем вернулся на лед после повреждения нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов, оформивший два гола в поединке с "Монреалем".

Интересное достижение установил защитник "Филадельфии" Иван Проворов, который уже отыграл без пропусков 157 матчей регулярного чемпионата со старта карьеры. Это новый рекорд в истории франшизы.

Шикарно провел неделю нападающий "Каролины" Валентин Зыков. Первые три матча в сезоне принесли 22-летнему россиянину дубль голевой и дубль ассистентский! Отменный результат для Зыкова, который сделал весомую заявку на следующий сезон в основе. Также, как и форвард "Детройта" Евгений Свечников, который на прошедшей неделе забросил свою дебютную шайбу в НХЛ. Случилось это в поединке 21 марта против "Филадельфии".