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    НХЛ. Шайба Панарина, передача Емелина

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 марта

    НХЛ Баффало Сэйбрз Нэшвилл Предаторз Бостон Брюинз Коламбус Блю Джекетс Монреаль Канадиенс Флорида Пантерз Миннесота Уайлд Лос-Анджелес Кингз Аризона Койотс Калгари Флэймз
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    «Блю Джекетс» одержали восьмую победу кряду
    «Блю Джекетс» одержали восьмую победу кряду
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 02:00 мск
    Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Бостон», «Нэшвилл» не испытал проблем в матче с «Баффало».

    «Баффало» — «Нэшвилл» 0:4

    «Нэшвилл» «всухую» обыграл «Баффало» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

    У «Предаторз» отличились Майк Фишер (33-я минута), Райан Джохансен (38), Филип Форсберг (57) и Райан Хартман (60, с передачи Алексея Емелина).

    Емелин провел на льду 18 минут 48 секунд, заблокировал 1 бросок и заработал показатель полезности «+2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Нэшвилл» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
    Голы: 0:1 – Фишер (Хартнелл, Саломяки) – 32:29 (5x5), 0:2 – Джохансен (Форсберг, Арвидссон) – 37:03 (5x5), 0:3 – Форсберг (Арвидссон, Туррис) – 56:09 (5x5), 0:4 – Хартман (Емелин, Сиссонс) – 59:36 (5x5)Вратари: Улльмарк — Ринне.Штраф: 0 — 4.Броски: 35 (13+14+8) — 32 (10+11+11).
    «Баффало» — «Нэшвилл» 0:4

    «Бостон» — «Коламбус» 4:5 ОТ

    «Коламбус» в овертайме дожал «Бостон» — 5:4 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 1:0).

    В основное время у «Блю Джекетс» отличились Бун Дженнер (5), Сонни Милано (37), Томас Ванек (46) и Артемий Панарин (52). В составе хозяев шайбы забросили Райан Донато (26-я минута), Брэд Маршан (28), Райли Нэш (37) и Давид Крейчи (52).

    Победу «жакетам» на 3-й минуте овертайма принес Кэм Аткинсон.

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский провел матч на скамейке запасных.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Коламбус» — 4:5 ОТ (0:1, 3:1, 1:2, 0:1)
    Голы: 0:1 – Дженнер (Ванек) – 04:15 (5x5), 1:1 – Донато (Круг, Хайнен) – 25:41 (5x5), 2:1 – Маршан (Пастрняк, Миллер) – 27:28 (5x5), 3:1 – Нэш (Донато, Маршан) – 36:32 (5x4), 3:2 – Милано (Мюррей, Фолиньо) – 36:57 (5x5), 3:3 – Ванек (Нутиваара, Дженнер) – 45:38 (5x5), 3:4 – Панарин (Фолиньо) – 51:30 (5x5), 4:4 – Крейчи (Донато, Хайнен) – 51:50 (5x5), 4:5 – Аткинсон (Мюррей, Веннберг) – 62:55 (3x3)Вратари: Раск — Корписало.Штраф: 4 — 8.Броски: 38 (14+13+10+1) — 25 (5+10+7+3).
    «Бостон» — «Коламбус» 4:5 ОТ

    «Монреаль» — «Флорида» 0:2

    «Монреаль» потерпел третье поражение подряд, уступив «Флориде» со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

    Шайбы забросили Аарон Экблад (19-я минута) и Александр Барков (47).

    Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провел на льду 17 минут 12 секунд, нанес 3 броска в створ и заработал показатель полезности «+1». Максим Мамин сыграл 10 минут 15 секунд, записал на свой счет 5 силовых приемов и заблокировал 1 бросок. Форвард «Монреаля» Никита Щербак за 16 минут 8 секунд нанес 3 броска при показателе полезности «-2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Флорида» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: 0:1 – Экблад – 18:31 (5x5), 0:2 – Барков (Писик, Бьюгстад) – 46:23 (5x5)Вратари: Ниеми (57:42) — Луонго.Штраф: 26 — 22.Броски: 28 (7+9+12) — 40 (9+19+12).
    «Монреаль» — «Флорида» 0:2

    «Миннесота» — «Лос-Анджелес» 3:4 ОТ

    «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Миннесоту» — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0).

    В составе «королей» дублем отметился Джефф Картер (27-я и 65-я минуты), по шайбе в активе Таннера Пирсона (19) и Дастина Брауна (60). У «Уайлд» голы забили Зак Паризе (33), Эрик Стаал (40) и Йоэль Эрикссон Эк (58).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
    Голы: 0:1 – Пирсон (Браун, Даути) – 18:47 (5x5), 0:2 – Картер (Маззин, Даути) – 26:21 (5x4), 1:2 – Паризе (Нидеррайтер, Мёрфи) – 32:08 (5x5), 2:2 – Стаал (Сутер, Дамба) – 39:04 (5x5), 3:2 – Эрикссон Эк (Цукер, Койл) – 57:29 (5x5), 3:3 – Браун (Даути, Копитар) – 59:13 (6x5), 3:4 – Картер (Кемпе, Куик) – 64:26 (3x3)Вратари: Дубник — Куик (58:23 — 59:13).Штраф: 6 — 4.Броски: 27 (9+11+7+0) — 30 (9+8+11+2).
    «Миннесота» — «Лос-Анджелес» 3:4 ОТ

    «Аризона» — «Калгари» 5:2

    «Аризона» разгромила «Калгари» — 5:2 (0:0, 2:2, 3:0).

    Героем встречи стал защитник «койотов» Оливер Экман-Ларссон, который оформил дубль (57-я и 59-я минуты). Также две шайбы забросил Максу Доми (38, 60). Автором еще одного гола стал Рихард Паник (26). В составе «огоньков» отличились Дуги Хэмилтон (30) и Шон Монахан (36).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» – «Калгари» – 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)
    Голы: 1:0 – Паник (Келлер, Степан) – 25:15 (5x5), 1:1 – Хэмилтон (Джордано, Стюарт) – 29:05 (5x5), 1:2 – Монахан (Годро, Хэмилтон) – 35:28 (5x5), 2:2 – Доми – 37:31 (5x5), 3:2 – Экман-Ларссон (Доми, Перлини) – 56:19 (5x5), 4:2 – Экман-Ларссон – 58:23 (en), 5:2 – Доми (Дворак, Степан) – 59:39 (en)Вратари: Раанта – Смит (57:24 – 57:43, 58:20 – 58:23, 58:36 – 59:22, 59:31 – 59:39).Штраф: 10 – 6.Броски: 30 (9+14+7) – 44 (16+16+12).
    «Аризона» — «Калгари» 5:2
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Флорида» обязана справиться с «Монреалем»«Монреаль» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 20 марта
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