Минское «Динамо» одержало победу над «Слованом»

Минскоеодержало домашнюю победу над братиславским(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей свою первую шайбу в КХЛ забросил Данила Карабань, также отличились Евгений Ковыршин и Куинтон Хауден.

За гостей забивали Марек Гецл и Михал Ржепик.

Братиславцы потерпели третье поражение подряд. Напомним, что оба клуба лишились шансов на попадание в плей-офф.