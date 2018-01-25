Минское «Динамо» одержало победу над «Слованом»

В составе победителей свою первую шайбу в КХЛ забросил Данила Карабань, также отличились Евгений Ковыршин и Куинтон Хауден.
За гостей забивали Марек Гецл и Михал Ржепик.
Братиславцы потерпели третье поражение подряд. Напомним, что оба клуба лишились шансов на попадание в плей-офф.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Динамо« (Минск) – "Слован" – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Голы: Гецл — 2 (бол., Мезарош), 10:18 — 0:1. Ковыршин — 8 (Павлович, Осипов), 31:37 — 1:1. Карабань — 1 (Шарангович, Лингле), 43:17 — 2:1. Хауден — 16 (Скилле, Коробов), 44:16 — 3:1. Ржепик — 12 (Бойчак, Черны), 44:36 — 3:2.Вратари: Карнаухов — Штепанек (59:09).Броски: 30 (16+8+6) — 22 (3+9+10).Штраф: 11 — 9.