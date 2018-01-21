«Барыс» вырвал победу у «Лады»

Хоккеисты астанинскогона своем льду обыграли тольяттинскуюв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 2:2).

В составе команды из Астаны дубль оформил Найджел Доус, еще по шайбе забросили Кевин Даллмэн и Роман Старченко. У гостей отличились Александр Стрельцов, Владимир Журавлев и Кирилл Капустин.

«Барыс» после 53 игр набрал 70 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (53 матча, 47 очков) идет на Востоке 13-й.

Отметим, что «Барыс» потерял шансы на выход в плей-офф.