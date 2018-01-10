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    «Торпедо» обыграл «Нефтехимик»

    КХЛ Торпедо Нефтехимик
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    «Торпедо» — «Нефтехимик»
    На фото:«Торпедо» — «Нефтехимик»
    Нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Каспарс Даугавиньш, Михаил Григорьев, Григорий Желдаков и Михаил Жуков, поразивший уже пустые ворота.

    В составе «Нефтехимика» голы на счету Богдана Якимова и Рафаэля Бикмуллина.

    «Торпедо» прервало шестиматчевую серию поражений, в свою очередь команда Андрея Назарова проиграла четвёртый матч подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» НН (Нижний Новгород) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
    Голы: Якимов – 8 (Шафигуллин, Бикмуллин), 5:17 – 0:1. Даугавиньш – 8 (Дугин, Сергиенко), 13:17 – 1:1. Бикмуллин – 1 (Шафигуллин), 34:21 – 1:2. Григорьев – 6 (Саболич, Желдаков), 36:43 – 2:2. Желдаков – 1 (Жуков, Дугин), 53:10 – 3:2. Жуков – 1 (п.в., Костицын), 59:50 – 4:2.Вратари: Лисутин – Ежов (58:50 – 59:50).Броски: 29 (9+10+10) – 21 (9+5+7).Штраф: 8 – 2.
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