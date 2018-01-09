«Адмирал» выиграл второй матч под руководством Разина

На гол Антона Королева (16-я минута) «Адмирал» ответил точными бросками Дениса Вихарева (35) и Ивана Глазкова (54).
«Моряки» после 49 матчей набрали 52 очка и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Югра», в активе которой 46 очков после 50 игр, располагается строчкой ниже.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Королев – 11 (бол., Савинайнен, Виклунд), 15:35 – 0:1. Вихарев – 2 (Земченок), 34:04 – 1:1. Глазков – 1 (Бутузов, Яковлев), 53:32 – 2:1.Вратари: Серебряков – Проскуряков (58:11).Штраф: 31 – 20.Броски: 20 (5+11+4) – 41 (15+12+14).