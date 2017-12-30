НХЛ. Дубль Радулова, поражения «Коламбуса» и «Питтсбурга»

«Нью-Джерси» — «Баффало» 3:4 ОТ

Дубль Радулова помог «Далласу» победить «Сент-Луис», две передачи Кучерова не спасли «Тампу Бэй» от поражения в матче с «Филадельфией».

«Нью-Джерси» уступил «Баффало», прервав свою пятиматчевую победную серию, — 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1).

В основное время в составе «Сэйбрз» дубль оформил Джек Айкел, автором еще одного гола стал Расмус Ристолайнен. За «Дэвилз» голы забили Майлз Вуд, Маркус Юханссон и Джон Мур.

Победу «клинкам» принес точный бросок Ристолайнена на третьей минуте овертайма.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Баффало» — 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1) Голы: 1:0 – Вуд (Ноэсен, Заха) – 13:35 (5x5), 1:1 – Юсефсон (Нолан) – 25:27 (5x5), 2:1 – Юханссон (Ватанен, Хишир) – 28:34 (5x4), 3:1 – Мур (Гиббонс) – 34:55 (5x5), 3:2 – Айкел (Маккейб, Гиргенсонс) – 38:05 (5x5), 3:3 – Айкел (Окпосо, Ристолайнен) – 51:04 (5x4), 3:4 – Ристолайнен (О'Райлли) – 62:37 (3x3)Вратари: Шнайдер — Ленер.Штраф: 6 — 4.Броски: 38 (12+13+11+2) — 29 (11+3+12+3).

«Нью-Джерси» — «Баффало» 3:4 ОТ

«Детройт» — «Рейнджерс» 3:2 Б

«Детройт» по буллитам одолел «Рейнджерс» — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

В основное время у «Ред Уингз» голы забили Андреас Атанасиу и Хенрик Зеттерберг, у «Рейнджерс» отличились Давид Деарне и Винни Леттери.

Победный буллит реализовал Франс Нильсен.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Рейнджерс» — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: 0:1 – Деарне (Веси) – 17:35 (5x5), 1:1 – Атанасиу (Ларкин) – 27:46 (5x5), 1:2 – Леттери (Нивс) – 42:35 (5x5), 2:2 – Зеттерберг (Нюквист) – 47:05 (5x5), 3:2 – Нильсен – 65:00 (ПБ)Вратари: Ховард — Лундквист.Штраф: 8 — 10.Броски: 35 (7+13+11+4) — 39 (9+9+18+3).

«Детройт» — «Рейнджерс» 3:2 Б

«Каролина» — «Питтсбург» 2:1

«Каролина» переиграла «Питтсбург», продлив свою успешную серию до четырех матчей, — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

На шайбу Брайана Дюмулина «Харрикейнз» ответили голами Дерека Райана и Себастьяна Ахо.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 18 минут 22 секунды.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Питтсбург» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Голы: 0:1 – Дюмулин (Гюнцель, Джарри) – 04:34 (5x5), 1:1 – Райан (Линдхольм, Дальбек) – 26:25 (5x5), 2:1 – Ахо – 38:05 (5x5)Вратари: Уорд — Джерри (58:37).Штраф: 4 — 4.Броски: 33 (12+14+7) — 28 (7+7+14).

«Каролина» — «Питтсбург» 2:1

«Оттава» — «Коламбус» 5:4

«Оттава» в результативном матче переиграла «Коламбус» — 5:4 (0:0, 3:3, 2:1).

В составе «Сенаторз» отличились Дерек Брассар, Ник Пол, Мэтт Дюшейн, Марк Стоун и Бобби Райан. За «жакетов» два гола забил забил Сонни Милано, по одному — Джош Андерсон и Зак Веренски.

Нападающий «Блю Джэкетс» Артемий Панарин за 23 минуты нанес 1 бросок по воротам и сделал 1 результативную передачу. Голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска из 28.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Коламбус» — 5:4 (0:0, 3:3, 2:1) Голы: 0:1 – Милано (Дженнер, Нутиваара) – 24:15 (5x5), 1:1 – Брассар (Карлссон, Стоун) – 25:42 (5x5), 1:2 – Андерсон (Панарин) – 27:11 (5x5), 1:3 – Милано (Джонс) – 27:24 (5x5), 2:3 – Пол (Фанёф, Томпсон) – 34:14 (5x5), 3:3 – Дюшейн (Одуйя) – 38:52 (5x5), 4:3 – Стоун (Фанёф) – 47:41 (5x5), 5:3 – Райан (Карлссон) – 49:21 (5x5), 5:4 – Веренски (Андерсон, Дюбуа) – 59:28 (6x4)Вратари: Кондон — Бобровский (58:08 — 59:28, 59:42 — 59:45, 59:51).Штраф: 10 — 2.Броски: 28 (9+8+11) — 25 (10+7+8).

«Оттава» — «Коламбус» 5:4

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» 3:5

«Тампа-Бэй» проиграла «Филадельфии» со счетом 3:5 (1:0, 1:3, 1:2).

В составе «летчиков» отличились Уэйн Симмондс, Шейн Гостисбер, Шон Кутюрье, Брэндон Мэннинг и Валттери Фильппула. За «молний» шайбы забросили Стивен Стэмкос (8), Брейден Пойнт (36) и Тайлер Джонсон (49).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две результативные передачи. Владислав Наместников провел на льду 18 минут, Михаил Сергачев — 15 минут 20 секунд. Голкипер «молний» Андрей Василевский отыграл 8 минут 10 секунд и отразил все 4 броска по своим воротам. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провел на площадке 24 минуты 5 секунд.

«Филадельфия» прервала сразу две серии: собственную из трех поражений и трехматчевую победную «Тампы».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 3:5 (1:0, 1:3, 1:2) Голы: 1:0 – Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 07:27 (5x4), 1:1 – Симмондс (Кутюрье, Ворачек) – 26:56 (5x4), 1:2 – Гостисбер (Симмондс, Жиру) – 30:03 (5x4), 2:2 – Пойнт (Палат, Кучеров) – 35:37 (5x5), 2:3 – Кутюрье (Жиру, Конечны) – 39:48 (5x5), 2:4 – Мэннинг (Жиру, Конечны) – 41:53 (5x5), 3:4 – Джонсон – 48:58 (4x5), 3:5 – Фильппула (Ворачек, Кутюрье) – 59:27 (en)Вратари: Будай (Василевский, 50:26, 58:02 — 59:27) — Эллиотт.Штраф: 12 — 6.Броски: 27 (7+13+7) — 38 (9+15+14).

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» 3:5

«Виннипег» — «Айлендерс» 4:2

«Виннипег» взял верх над «Айлендерс» — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).

В составе «Джетс» отличились Шон Мэттьяс, Блейк Уилер, Кайл Коннор и Адам Лоури. За «островитян» две шайбы забросил Андерс Ли. На счету американца 24 шайбы в этом сезоне — по этому показателю он сравнялся с Никитой Кучеровым и Александром Овечкиным.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов отыграл 20 минут и завершил встречу с показателем «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Айлендерс» — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) Голы: 1:0 – Мэттьяс (Лоури) – 02:32 (5x5), 2:0 – Уилер (Коннор, Лайне) – 16:57 (5x5), 2:1 – Ли (Бейли, Таварес) – 34:46 (5x5), 3:1 – Коннор (Лайне) – 43:01 (5x5), 4:1 – Лоури (Троуба, Уилер) – 52:03 (5x4), 4:2 – Ли (Пулок) – 56:28 (5x5)Вратари: Хеллебайк — Галак (58:39).Штраф: 8 — 10.Броски: 37 (12+12+13) — 44 (19+19+6).

«Виннипег» — «Айлендерс» 4:2

«Миннесота» — «Нэшвилл» 4:2

«Миннесота» нанесла поражение «Нэшвиллу» — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

В составе «Уайлд» хет-трик оформил Микаэль Гранлунд, еще один гол в активе Мэтта Дамбы. У «Предаторз» шайбы забросили Пи Кей Суббэн и Кайл Туррис.

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин отыграл 21 минуту 24 секунды и сделал 1 результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Нэшвилл» — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) Голы: 1:0 – Гранлунд (Дамба) – 07:34 (5x5), 1:1 – Суббэн (Емелин) – 10:16 (5x5), 2:1 – Гранлунд (Спаржон, Сутер) – 11:09 (5x4), 3:1 – Дамба (Бродин, Каллен) – 33:14 (5x5), 3:2 – Туррис (Суббэн, Йози) – 42:52 (5x4), 4:2 – Гранлунд (Стаал, Койву) – 59:09 (en)Вратари: Дубник — Ринне (58:03 — 59:09, 59:16).Штраф: 11 — 15.Броски: 38 (18+11+9) — 43 (9+18+16).

«Миннесота» — «Нэшвилл» 4:2

«Даллас» — «Сент-Луис» 4:2

«Даллас» на своем льду перебросал «Сент-Луис» — 4:2 (0:0, 1:0, 3:2).

Дубль на свой счет записал нападающий «Старз» Александр Радулов, который провел на площадке 18 минут 13 секунд.

В составе «Блюз» один гол забил Владимир Тарасенко, который отыграл 18 минут 39 секунд. Нападающий гостей Иван Барбашев провел на льду 15 минут 29 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сент-Луис» — 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) Голы: 1:0 – Янмарк (Спецца, Хонка) – 23:49 (5x5), 1:1 – Тарасенко – 43:26 (5x5), 1:2 – Томпсон (Стин, Пьетранджело) – 44:31 (5x5), 2:2 – Бенн – 55:10 (5x5), 3:2 – А. Радулов (Клингберг, Линделль) – 57:39 (5x4), 4:2 – А. Радулов (Хэмьюс, Бенн) – 58:21 (en)Вратари: Бишоп — Аллен (Хаттон, 41:21, Аллен, 50:55, 57:48 — 58:21, 58:28).Штраф: 10 — 20.Броски: 31 (12+8+11) — 37 (15+15+7).

«Даллас» — «Сент-Луис» 4:2

«Колорадо» — «Торонто» 4:3 ОТ

«Колорадо» в овертайме дожал «Торонто» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

В основное время в составе «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон, Микко Рантанен и Александр Керфут. За «Мэйпл Лифс» голы забили Доминик Мур, Роман Полак и Джеймс ван Римсдайк. Победу «лавинам» принес гол Джей Ти Комфера на 4-й минуте овертайма.

Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отдал 2 результативные передачи. Голкипер Семен Варламов отразил 31 из 34 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: 1:0 – Маккиннон (Ландеског) – 11:24 (5x5), 1:1 – Мартин (Полак, Лейво) – 14:55 (5x5), 2:1 – Рантанен (Маккиннон, Задоров) – 30:29 (5x5), 2:2 – Полак (Боргман, Марло) – 34:04 (5x5), 3:2 – Керфут (Задоров, Маккиннон) – 44:34 (5x5), 3:3 – ван Римсдайк (Райлли, Гардинер) – 58:05 (6x5), 4:3 – Комфер (Жирар, Сёдерберг) – 63:25 (4x3)Вратари: Варламов — Пикар (57:15 — 58:05).Штраф: 4 — 8.Броски: 28 (7+8+9+4) — 34 (6+11+16+1).

«Колорадо» — «Торонто» 4:3 ОТ

«Эдмонтон» — «Чикаго» 3:4 ОТ

«Эдмонтон» уступил «Чикаго» со счетом 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1).

У «Блэкхоукс» отличились Райан Хартман, Алекс Дебринкэт и Джордан Истерли, у «Ойлерз» шайбы забросили Ессе Пульюярви, Райан Ньюджент-Хопкинс и Леон Драйзайтль.

Победу «Чикаго» принес гол Патрика Кейна на первой минуте овертайма.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Чикаго» — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) Голы: 1:0 – Пульюярви (Ньюджент-Хопкинс, Клефбом) – 14:26 (5x4), 1:1 – Хартман (Кейн, Шмальц) – 19:05 (5x5), 1:2 – Дебринкэт (Шмальц, Кит) – 34:06 (5x4), 1:3 – Истерли (Хиностроза) – 48:28 (5x4), 2:3 – Ньюджент-Хопкинс (Пульюярви, Секера) – 57:41 (6x5), 3:3 – Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Марун) – 59:05 (6x5), 3:4 – Кейн (Кит, Шмальц) – 60:50 (3x3)Вратари: Тэлбот (57:39 — 57:41, 58:57 — 59:05) — Гласс.Штраф: 6 — 4.Броски: 45 (19+12+14+0) — 36 (11+14+10+1).

«Анахайм» — «Калгари» 2:1

«Анахайм» оказался сильнее «Калгари» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Победу «Дакс» принесли Кэм Фаулер и Рикард Ракелль. У «Флэймз» шайба на счету Майкла Ферланда.

Для «огоньков» это поражение стало третьим подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Калгари» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Голы: 1:0 – Фаулер (Гецлаф, Ракелль) – 03:48 (5x5), 1:1 – Ферланд (Бартковски, Смит) – 31:55 (5x5), 2:1 – Ракелль (Гецлаф, Сильверберг) – 42:17 (5x4)Вратари: Гибсон — Смит (57:32 — 59:20, 59:26).Штраф: 13 — 19.Броски: 41 (20+8+13) — 23 (5+11+7).

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com