«Югра» по буллитам одолела «Нефтехимик»

КХЛ. «Ак Барс» победил в Казахстане, СКА проиграл в Екатеринбурге Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря 20:27

«Тампа-Бэй» хочет продлить серию побед в игре с «Монреалем» «Тампа-Бэй» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 29 декабря 2,00 Послезавтра в 04:00

Россия ждет первую победу в игре со Швейцарией Россия – Швейцария. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 28 декабря. 1,67 Завтра в 22:00