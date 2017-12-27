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    «Югра» по буллитам одолела «Нефтехимик»

    КХЛ Югра Нефтехимик
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    Ханты-мансийская «Югра» одержала победу в серии буллитов над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей по шайбе забросили Александр Угольников, Павел Варфоломеев и Вели-Матти Савинайнен. Победный буллит на счету Войтеха Полака.

    У гостей отличились Эмиль Галимов, Богдан Якимов и Алексадр Авцин.

    Нижнекамский клуб потерпел второе поражение кряду, «Югра» выиграла два матча подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Югра» – «Нефтехимик» – 4:3 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Угольников, 25:24 (бол.). Варфоломеев, 28:34. Савинайнен, 59:35 (бол.) – Галимов, 19:41. Якимов, 28:11. Авцин, 30:36Победный буллит: Полак
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