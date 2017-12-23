КХЛ. Камбек «Салавата Юлаева» в Новосибирске, СКА разгромил «Динамо»

«Сибирь» — «Салават Юлаев» 3:6

«Салават Юлаев» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ одолел «Сибирь» со счетом 6:3 (1:3, 2:0, 3:0).

К 15-й минуте хозяева успели забросить три шайбы усилиями Александера Бергстрема, Патрика Закриссона и Владислава Наумова.

Впрочем, уфимцы уже к началу третьего периода не только отыгрались, но и вышли вперед. Хет-трик оформил Антон Бурдасов, еще один гол на свой счет записал Филип Ларсен.

Позже Линус Умарк закрепил преимущество гостей, а Теему Хартикайнен поставил победную точку.

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает седьмое место (64 очка), а «Сибирь» — десятое (57 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:6 (3:1, 0:2, 0:3) Голы: Бергстрем — 15, 4:35 — 1:0. Закриссон — 11 (бол., Верещагин, Сигарев), 7:28 — 2:0. Наумов — 4 (Бергстрем), 14:23 — 3:0. Бурдасов — 8 (бол.), 19:37 — 3:1. Ларсен — 10 (бол., Умарк), 35:34 — 3:2. Бурдасов — 9 (бол., Умарк), 38:31 — 3:3. Бурдасов — 10 (бол., Хартикайнен, Умарк), 45:09 — 3:4. Умарк — 11, 48:24 — 3:5. Хартикайнен — 15 (п.в., Умарк), 59:59 — 3:6.Вратари: Салак (58:40) — Скривенс (Кареев, 7:28).Штраф: 12 — 42.Броски: 30 (8+13+9) — 25 (8+6+11).

«Авангард» — «Сочи» 2:3 ОТ

«Авангард» потерпел поражение от ХК «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Омске, завершилась со счетом 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1).

В составе команды Андрея Скабелки заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кугрышев и Михаил Фисенко.

У южан дубль на свой счет записал Михаил Мамкин, а победную шайбу забросил Кейси Уэллман.

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции (70 очков). ХК «Сочи» идет седьмым на Западе (68 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) Голы: Кугрышев — 8 (бол., Чудинов, Петерссон), 4:45 — 1:0. Фисенко — 3 (Пережогин), 16:41 — 2:0. Мамкин — 3 (бол., Лугин, Цветков), 32:47 — 2:1. Мамкин — 4 (Полашек, Уэллман), 50:25 — 2:2. Уэллман — 8 (Падакин, Коллинс), 60:29 — 2:3.Вратари: Фурх — Барулин.Штраф: 12 — 8.Броски: 33 (15+4+14+0) — 32 (4+14+11+3).

«Барыс» — «Нефтехимик» 0:4

«Барыс» на домашнем льду потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3).

Заброшенные шайбы на свой счет сумели записать Эмиль Галимов, Деннис Эверберг, Ильдар Шиксатдаров и Богдан Якимов.

Сухой матч провел голкипер гостей Андрей Макаров.

В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место (63 очка), а «Нефтехимик» — третье (79 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3) Голы: Галимов — 13 (Нестрашил), 38:21 — 0:1. Эверберг — 8 (Хайруллин, Галимов), 42:29 — 0:2. Шиксатдаров — 6 (мен., Пиганович), 44:36 — 0:3. Якимов — 6 (мен., Пиганович), 46:47 — 0:4.Вратари: Карлссон — Макаров.Штраф: 22 — 14.Броски: 35 (8+13+14) — 29 (11+9+9).

«Лада» — «Динамо» Минск 1:2

Тольяттинская «Лада» уступила минскому «Динамо» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе минчан голами отличились форварды Дмитрий Буйницкий и Джастин Фонтэйн.

За тольяттинцев забросил нападающий Денис Зернов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Лада» (Тольятти) – «Динамо» (Минск) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Голы: Зернов – 13 (бол., Белоусов), 11:03 – 1:0. Буйницкий – 3 (Осипов), 18:15 – 1:1. Фонтэйн – 8 (Знахаренко), 34:39 – 1:2.Вратари: Красоткин (58:32) – Энрот.Броски: 30 (11+10+9) – 18 (5+4+9).Штраф: 2 – 16.

«Динамо» Москва – СКА 1:5

Питерский СКА одержал гостевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» — 5:1.

Нападающий питерцев Никита Гусев набрал 3 (2+1) очка, еще по шайбе забросили Егор Яковлев, Антон Белов и Александр Барабанов.

Голкипера армейцев Микко Коскинена «сухаря» лишил гол Евгения Артюхина.

Невские армейцы прервали серию поражений, которая составляла две игры подряд. Сегодня СКА отмечает 71-летие с момента создания клуба.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:5 (0:0, 0:4, 1:1) Голы: Яковлев – 4 (Калинин, Гусев), 22:37 – 0:1. Белов – 2 (Широков, Плотников), 25:16 – 0:2. Гусев – 17 (бол., Ковальчук), 36:04 – 0:3. Гусев – 18 (Карпов), 37:18 – 0:4. Артюхин – 2 (Сопин, Кутейкин), 46:17 – 1:4. Барабанов – 10, 59:29 – 1:5.Вратари: Еременко – Коскинен.Броски: 24 (5+7+12) – 52 (16+16+20).Штраф: 8 – 2.

ЦСКА – «Витязь» 1:3

Московский ЦСКА уступил подольскому «Витязю» (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил защитник Войтех Мозик, еще одна шайба на счету нападающего Алексея Макеева.

За армейцев отличился Джефф Плэтт.

Для красно-синих это поражение стало вторым подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА — «Витязь» (Подольск) — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) Голы: Макеев — 15 (бол., Мозик, Афиногенов), 5:55 — 0:1. Мозик — 6 (Горак, Рендулич), 23:44 — 0:2. Мозик — 7 (бол.), 28:32 — 0:3. Плэтт — 5 (бол., Робинсон, Киселевич), 43:41 — 1:3.Вратари: Юханссон (58:09) — Сапрыкин.Броски: 47 (10+15+22) — 20 (10+6+4).Штраф: 16 — 16.

«Слован» — «Автомобилист» 4:5 ОТ

Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме одержал гостевую победу над «Слованом» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей отличились Франсис Паре, Евгений Чесалин, Алексей Михнов и Александр Кучерявенко, а победный гол в овертайме на счету Анатолия Голышева.

В составе «Слована» шайбы забросили Михал Ржепик, Ян Бухтеле, Борис Садецки и Иван Шварны.

Данная победа стала для подопечных Владимира Крикунова второй подряд. В свою очередь, братиславцы уступили в восьмой игре к ряду.