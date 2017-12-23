КХЛ. Камбек «Салавата Юлаева» в Новосибирске, СКА разгромил «Динамо»

«Сибирь» — «Салават Юлаев» 3:6
«Салават Юлаев» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ одолел «Сибирь» со счетом 6:3 (1:3, 2:0, 3:0).
К 15-й минуте хозяева успели забросить три шайбы усилиями Александера Бергстрема, Патрика Закриссона и Владислава Наумова.
Впрочем, уфимцы уже к началу третьего периода не только отыгрались, но и вышли вперед. Хет-трик оформил Антон Бурдасов, еще один гол на свой счет записал Филип Ларсен.
Позже Линус Умарк закрепил преимущество гостей, а Теему Хартикайнен поставил победную точку.
В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает седьмое место (64 очка), а «Сибирь» — десятое (57 очков).
«Авангард» — «Сочи» 2:3 ОТ
«Авангард» потерпел поражение от ХК «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Омске, завершилась со счетом 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1).
В составе команды Андрея Скабелки заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кугрышев и Михаил Фисенко.
У южан дубль на свой счет записал Михаил Мамкин, а победную шайбу забросил Кейси Уэллман.
«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции (70 очков). ХК «Сочи» идет седьмым на Западе (68 очков).
«Барыс» — «Нефтехимик» 0:4
«Барыс» на домашнем льду потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3).
Заброшенные шайбы на свой счет сумели записать Эмиль Галимов, Деннис Эверберг, Ильдар Шиксатдаров и Богдан Якимов.
Сухой матч провел голкипер гостей Андрей Макаров.
В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место (63 очка), а «Нефтехимик» — третье (79 очков).
«Лада» — «Динамо» Минск 1:2
Тольяттинская «Лада» уступила минскому «Динамо» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе минчан голами отличились форварды Дмитрий Буйницкий и Джастин Фонтэйн.
За тольяттинцев забросил нападающий Денис Зернов.
«Динамо» Москва – СКА 1:5
Питерский СКА одержал гостевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» — 5:1.
Нападающий питерцев Никита Гусев набрал 3 (2+1) очка, еще по шайбе забросили Егор Яковлев, Антон Белов и Александр Барабанов.
Голкипера армейцев Микко Коскинена «сухаря» лишил гол Евгения Артюхина.
Невские армейцы прервали серию поражений, которая составляла две игры подряд. Сегодня СКА отмечает 71-летие с момента создания клуба.
ЦСКА – «Витязь» 1:3
Московский ЦСКА уступил подольскому «Витязю» (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей дубль оформил защитник Войтех Мозик, еще одна шайба на счету нападающего Алексея Макеева.
За армейцев отличился Джефф Плэтт.
Для красно-синих это поражение стало вторым подряд.
«Слован» — «Автомобилист» 4:5 ОТ
Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме одержал гостевую победу над «Слованом» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
За победителей отличились Франсис Паре, Евгений Чесалин, Алексей Михнов и Александр Кучерявенко, а победный гол в овертайме на счету Анатолия Голышева.
В составе «Слована» шайбы забросили Михал Ржепик, Ян Бухтеле, Борис Садецки и Иван Шварны.
Данная победа стала для подопечных Владимира Крикунова второй подряд. В свою очередь, братиславцы уступили в восьмой игре к ряду.