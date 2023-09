Выход Alone in the Dark состоится в начале 2024 года

Компанияприняла решение сместить дату выходана более поздний срок. Вместо запланированного релиза 25 октября 2023-го, загрузить хоррор можно будет

Соответствующее сообщение было опубликовано в социальной сети X (бывш. Twitter). Непростое для себя решение издатель принял в связи с насыщенным осенним календарем крупных релизов.

Alone in the Dark переносится на 2024 X — Alone in the Dark

В частности, Alone in the Dark должна была выйти на той же неделе, что и Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Assassin’s Creed Mirage.

Alone in the Dark появится на ПК и консолях последнего поколения. Хоррор получит русские субтитры.