В Assassin’s Creed Origins появится поддержка 60 fps для консолей

В честь ежегодной онлайн-гулянки разработчики пообещали добавить поддержку 60 fps в Assassin’s Creed Origins. Вероятно, обнова коснется некстген-консолей PS5 и Xbox Series X/S.

Точной даты выхода патча на сегодня нет. При этом компания также анонсировала больше новостей в будущем касательно Assassin’s Creed Valhalla.

We are also looking into adding 60FPS support for Assassin's Creed Origins, so stay tuned! 👀