Два российских хоккеиста попали в команду года NHL 21

Команда года NHL 21
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Специальные карточки в игре также получили: Виктор Хедман из «Тампы-Бэй», Кэйл Макар из «Колорадо», Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» и Давид Пастрняк из «Бостона».
Here is your official #NHL21 Team Of The Year 🏒🎮— EA SPORTS NHL (@EASPORTSNHL) January 1, 2021
Congratulations to everyone on this exclusive squad 🔥
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На попадание в список лучших претендовало 36 хоккеистов. Победители будут награждены EA Sports лимитированной экипировкой.