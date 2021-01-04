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    Два российских хоккеиста попали в команду года NHL 21

    Игры Electronic Arts
    На днях официальные соцсети EA Sports представили команду года в NHL 21. В список топ-6 попали Андрей Василевский и Артемий Панарин.

    Команда года NHL 21
    Команда года NHL 21

    Специальные карточки в игре также получили: Виктор Хедман из «Тампы-Бэй», Кэйл Макар из «Колорадо», Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» и Давид Пастрняк из «Бостона».

    На попадание в список лучших претендовало 36 хоккеистов. Победители будут награждены EA Sports лимитированной экипировкой.

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