Два российских хоккеиста попали в команду года NHL 21

На днях официальные соцсетипредставили команду года в. В список топ-6 попали Андрей Василевский и Артемий Панарин.

Специальные карточки в игре также получили: Виктор Хедман из «Тампы-Бэй», Кэйл Макар из «Колорадо», Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» и Давид Пастрняк из «Бостона».

Here is your official #NHL21 Team Of The Year 🏒🎮

Congratulations to everyone on this exclusive squad 🔥

