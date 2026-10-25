Миланский «Интер» одержал волевую победу над «Фиорентина» в 8‑м туре итальянской Серии А — 2:1.

Маркюс Тюрам globallookpress.com

«Фиалки» открыли счёт на 65‑й минуте после точного удара Алекса Хименеса с передачи Николо Фаджоли.

«Нерадзурри» смогли отыграться в компенсированное время на 90+3-й минуте после точного удара Маркюса Тюрама, а ассистировал ему Анди Диуф.

Победу «Интеру» принёс гол с пенальти в исполнении Петра Зелиньского на 90+7-й минуте.

Результат матча Интер Милан 2:1 Фиорентина Флоренция 0:1 Алекс Хименес 65' 1:1 Маркус Тюрам 90+1' 2:1 Пётр Зелиньски 90+8' пен. Интер: Иван Проведель, Янн Биссекк, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони ( Федерико Димарко 78' ), Карлос Аугусто, Анди Диуф, Николо Барелла ( Mattheo Lavelli 85' ), Хакан Чалханоглу ( Пётр Зелиньски 78' ), Генрих Мхитарян ( Petar Sucic 78' ), Маркус Тюрам, Франческо Пио Эспозито ( Анж-Йоан Бонни 64' ) Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Раду Дрэгушин, Алекс Хименес, Франко Мастантуоно ( Вильфред Ньонто 75' ), Марко Брешианини, Николо Фаджоли, Шер Ндур, Алию Н'Джи ( Жоау Мариу 83' ), Матео Пельегрино ( Бету 83' ), Victor Valdepenas

Статистика матча 11 Удары в створ 2 18 Удары мимо 0 63 Владение мячом 37 6 Угловые удары 1 1 Офсайды 3 13 Фолы 14

В 9‑м туре команда Кристиана Киву отправится в гости к «Венеции», а «Фиорентина» примет «Аталанту».