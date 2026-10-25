Миланский «Интер» одержал волевую победу над «Фиорентина» в 8‑м туре итальянской Серии А — 2:1.
«Фиалки» открыли счёт на 65‑й минуте после точного удара Алекса Хименеса с передачи Николо Фаджоли.
«Нерадзурри» смогли отыграться в компенсированное время на 90+3-й минуте после точного удара Маркюса Тюрама, а ассистировал ему Анди Диуф.
Победу «Интеру» принёс гол с пенальти в исполнении Петра Зелиньского на 90+7-й минуте.
Результат матча
ИнтерМилан2:1ФиорентинаФлоренция
0:1 Алекс Хименес 65' 1:1 Маркус Тюрам 90+1' 2:1 Пётр Зелиньски 90+8' пен.
Интер: Иван Проведель, Янн Биссекк, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони (Федерико Димарко 78'), Карлос Аугусто, Анди Диуф, Николо Барелла (Mattheo Lavelli 85'), Хакан Чалханоглу (Пётр Зелиньски 78'), Генрих Мхитарян (Petar Sucic 78'), Маркус Тюрам, Франческо Пио Эспозито (Анж-Йоан Бонни 64')
Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Раду Дрэгушин, Алекс Хименес, Франко Мастантуоно (Вильфред Ньонто 75'), Марко Брешианини, Николо Фаджоли, Шер Ндур, Алию Н'Джи (Жоау Мариу 83'), Матео Пельегрино (Бету 83'), Victor Valdepenas
В 9‑м туре команда Кристиана Киву отправится в гости к «Венеции», а «Фиорентина» примет «Аталанту».