«Комо» набрал 17 очков и занимает четвертое место в Серии А, «Сассуоло» с 8 баллами опустился на 14-ю строчку в таблице.

Дублем в составе победителей отметился Анастасиос Дувикас , забивший на 49-й и 60-й минутах встречи.

«Комо» на своем поле обыграл «Сассуоло» в матче 8-го тура Серии А — 2:0.

1.85

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