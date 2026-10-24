«Комо» на своем поле обыграл «Сассуоло» в матче 8-го тура Серии А — 2:0.
Дублем в составе победителей отметился Анастасиос Дувикас, забивший на 49-й и 60-й минутах встречи.
Результат матча
КомоКомо2:0СассуолоСассуоло
1:0 Анастасиос Дувикас 49' 2:0 Анастасиос Дувикас 60'
Комо: Жан Бутез, Ян Коуту (Иван Смолчич 67'), Вилли Камбвала (Хакобо Рамон 46'), Марк Кемпф, Самуэле Риччи (Луис Милья 46'), Максимо Перроне, Максанс Какере, Мартин Батурина (Джейден Аддай 46'), Лукаш Да Кунья (Adrian Lahdo 89'), Анастасиос Дувикас, Kaiki Bruno da Silva
Сассуоло: Стефано Турати, Рафаэль Обрадор (Арман Лорьенте 62'), Фали Канде, Дуйе Чалета-Цар, Дэррил Бакола, Неманья Матич (Лука Липани 62'), Василие Аджич, Кирон Боуи, Бенхамин Домингес (Джош Дойг 62'), Доменико Берарди (Кристиан Вольпато 74'), Игнасе ван дер Бремпт
Жёлтые карточки: Ян Коуту 65', Луис Милья 90+1' — Доменико Берарди 63', Игнасе ван дер Бремпт 87'
«Комо» набрал 17 очков и занимает четвертое место в Серии А, «Сассуоло» с 8 баллами опустился на 14-ю строчку в таблице.