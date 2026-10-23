Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о перспективах возможного перехода своего клиента в европейский клуб.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Костя, как и любой спортсмен, хочет выиграть золото. Но если так рассуждать, можно и 50 лет ждать. Никогда не говори „никогда“. Будет какое-то сверхпредложение от суперзарубежного клуба — будет так», — заявил Сафонов в интервью Sport24.

Агент также подчеркнул, что Тюкавин доволен сотрудничеством с главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем. Нападающий считает немецкого специалиста сильнейшим из всех тренеров, с которыми ему доводилось работать

После 11 туров РПЛ московская команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.