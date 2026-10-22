Лондонский «Арсенал» определил ценник на нападающего Виктора Дьекереша в размере 65.5 миллиона евро. Об этом сообщает издание Football Insider.
Руководство «канониров» рассчитывает полностью вернуть сумму, потраченную на трансфер шведа из лиссабонского «Спортинга». Клуб готов рассмотреть продажу 28-летнего футболиста в течение ближайших 12 месяцев. Сам Дьекереш выражает недовольство количеством предоставляемого игрового времени и склоняется к уходу из лондонской команды следующим летом.
В текущем сезоне-2026/27 шведский нападающий принял участие в девяти матчах за «Арсенал» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. В прошлом сезоне-2025/26 Дьекереш провел 55 встреч за лондонский клуб, забил 21 гол и сделал три ассиста.