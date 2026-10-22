Лондонский «Арсенал» определил ценник на нападающего Виктора Дьекереша в размере 65.5 миллиона евро. Об этом сообщает издание Football Insider.

Виктор Дьекереш globallookpress.com

Руководство «канониров» рассчитывает полностью вернуть сумму, потраченную на трансфер шведа из лиссабонского «Спортинга». Клуб готов рассмотреть продажу 28-летнего футболиста в течение ближайших 12 месяцев. Сам Дьекереш выражает недовольство количеством предоставляемого игрового времени и склоняется к уходу из лондонской команды следующим летом.

В текущем сезоне-2026/27 шведский нападающий принял участие в девяти матчах за «Арсенал» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. В прошлом сезоне-2025/26 Дьекереш провел 55 встреч за лондонский клуб, забил 21 гол и сделал три ассиста.