Английский «Борнмут» находится в шаге от трансфера нападающего «Эльче» Альваро Родригеса.

Альваро Родригес globallookpress.com

В случае успешного завершения сделки сумма компенсации за 21-летнего футболиста составит 25 миллионов евро, а за счет предусмотренных бонусов общая стоимость перехода может вырасти до 30 миллионов. Ожидается, что мадридский «Реал», за который форвард выступал ранее, сохранил за собой право на 50% от последующей продажи игрока, поэтому получит половину от этой суммы, полностью утратив права на нападающего.

В минувшем сезоне испанской Ла Лиги Родригес являлся игроком стартовой обоймы, приняв участие в 34 поединках, в которых отметился 7 забитыми мячами и 5 результативными передачами.