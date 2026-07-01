Аргентинский защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано получил повреждение в товарищеском противостоянии с ярославским «Шинником» (1:1), сообщает пресс-служба «армейцев».

Рамиро Ди Лусиано globallookpress.com

По результатам медицинского обследования у футболиста диагностирована травма одной из мышц задней поверхности бедра, из-за чего его восстановление займет от четырех до пяти недель.

Помимо этого, в прошедшей встрече ушиб коленного сустава получил полузащитник Данила Козлов, однако его повреждение оказалось менее серьезным — хавбек сможет вернуться к тренировкам в общей группе команды уже в ближайшие дни.