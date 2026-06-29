«Динамо» не собирается расставаться с нападающим Константином Тюкавиным в летнее трансферное окно и рассчитывает на него в следующем сезоне.

Константин Тюкавин globallookpress.com

Как сообщает «СЭ», московский клуб не ведёт переговоров с «Зенитом» по поводу перехода 24-летнего форварда и не ожидает новых предложений от петербуржцев.

Ранее стало известно, что сине-бело-голубые были готовы заплатить за футболиста 25 миллионов евро, а позже появилась информация о возможном предложении в размере 30 млн евро.

Однако в «Динамо» намерены сохранить своего воспитанника и не рассматривают вариант с продажей даже за такую сумму.

В сезоне-2025/26 Тюкавин провёл 31 матч за московскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.