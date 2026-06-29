Нападающий Александр Кокорин высказался о том, что Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Аль-Ахли».

Александр Кокорин globallookpress.com

«Как показывает жизнь, те, кто уезжает в Саудовскую Аравию, легко могут вернуться обратно в Европу. А из России тяжело уехать. За звездами в Саудовской Аравии больше внимания. Если он там будет играть, у него большие шансы перейти куда угодно. Путь из Саудовской Аравии в Европу ближе, чем из России.

Деньги? А вы бы отказались? Ты выиграл чемпионат России, тебе дают хорошую зарплату, и ты можешь еще год поиграть с Кришем, побороться за что-то», — сказал Кокорин «СЭ».

В прошлом сезоне Сперцян отыграл за «Краснодар» 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.