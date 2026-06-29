Лондонский «Челси» включился в борьбу за американского нападающего «Монако» Фоларина Балогуна, рассматривая его кандидатуру для усиления атакующей линии в текущее трансферное окно.

Фоларин Балогун globallookpress.com

По информации издания CaughtOffside, 24-летний форвард уже официально уведомил боссов монегасков о своем намерении сменить команду ради нового вызова в карьере. Руководство французского клуба не станет препятствовать уходу игрока, однако отпустит его только при условии выплаты компенсации в размере €50–55 млн, на которую, помимо лондонцев, также претендуют «Ньюкасл Юнайтед», дортмундская «Боруссия», «Ювентус» и «Барселона».

Ажиотаж вокруг трансфера нападающего напрямую связан с его высокой эффективностью в минувшем сезоне-2025/2026, по итогам которого он продемонстрировал великолепную результативность, записав на свой счет 19 забитых мячей и пять голевых передач во всех турнирах.