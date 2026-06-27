Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин высказался о самом сильном легионере РПЛ.

Джон Кордоба globallookpress.com

«Вендел — один из самых сильных легионеров нашего чемпионата. У него есть конкуренты в лице Кордобы, Барко, Дугласа Сантоса — они безусловно отличные легионеры. Но если всё же называть сильнейшего легионера РПЛ, то я, как человек, который любит голы, выберу Кордобу. Убери Кордобу из "Краснодара", то, скорее всего, это уже будет не тот "Краснодар". Он самый яркий легионер, но на данный момент сильных легионеров в нашем чемпионате хватает», — цитирует Гасилина «Советский спорт».

В минувшем сезоне чемпионом страны стал «Зенит», опередив «Краснодар» на два балла.