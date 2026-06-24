Как стало известно Sport24, представители полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского предложили услуги своего клиента самарским «Крыльям Советов».

Антон Зиньковский
Антон Зиньковский globallookpress.com

На данный момент руководство самарцев раздумывает над возвращением игрока, параллельно изучая и других кандидатов на позицию флангового полузащитника. Напомним, что 30-летний вингер уже хорошо знаком местным болельщикам: он защищал цвета «Крыльев» с 2019 по 2022 годы до своего трансфера в московский клуб, а в начале 2025 года уже возвращался в Самару на правах полугодичной аренды.

Минувший же сезон Зиньковский провел в составе «Сочи», где также выступал на правах аренды, сумев забить четыре гола и отдать три результативные передачи в 31 проведенном матче.