Как стало известно Sport24, представители полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского предложили услуги своего клиента самарским «Крыльям Советов».

Антон Зиньковский globallookpress.com

На данный момент руководство самарцев раздумывает над возвращением игрока, параллельно изучая и других кандидатов на позицию флангового полузащитника. Напомним, что 30-летний вингер уже хорошо знаком местным болельщикам: он защищал цвета «Крыльев» с 2019 по 2022 годы до своего трансфера в московский клуб, а в начале 2025 года уже возвращался в Самару на правах полугодичной аренды.

Минувший же сезон Зиньковский провел в составе «Сочи», где также выступал на правах аренды, сумев забить четыре гола и отдать три результативные передачи в 31 проведенном матче.