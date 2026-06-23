«Крылья Советов» проявляют интерес к защитнику «Зенита» Юрию Горшкову, сообщает Sport24.

Юрий Горшков globallookpress.com

По информации источника, главный тренер самарцев Сергей Булатов отлично знает Горшкова и не сомневается в его игровых качествах. Утверждается, что сам футболист хотел бы продолжить карьеру в самарском клубе.

27-летний Горшков перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Крыльев Советов». В составе петербургской команды защитник провел 42 матча и забил 2 гола. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал чемпионом России в минувшем сезоне.